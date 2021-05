スティーヴ・マーティン、セレーナ・ゴメス、マーティン・ショートが共演する、Huluの新コメディードラマシリーズ「オンリー・マーダーズ・イン・ザ・ビルディング(原題) / Only Murders in the Building」の予告編が公開され、3人のキャラクターが明らかになった。

本作は、スティーヴが自身のアイデアをもとに、「グレイス&フランキー」シリーズの製作総指揮を務めるジョン・ホフマンと共同執筆したオリジナル作品。ニューヨーク・アッパーウエストサイドのアパートで起きた隣人の不思議な死をきっかけに、その事件の調査に夢中になる3人の見知らぬ隣人たちが織りなす、コメディー殺人ミステリーだ。ジョンならびに主演の3人が製作総指揮を兼任している。

ストーリーは、アパートで起きた殺人事件に夢中になっている隣人として知り合った3人が、自身の調査を記録するためにポッドキャストを作成するが、そこで何年も前に起きたアパートの複雑な秘密を知ることに。そして、それによって、自らの命が脅かされはじめ、互いに容疑者として疑いを持ち始める……というもの。

今回公開された予告編はわずか30秒。主要キャラクター3人の紹介と、配信日が明らかになるといった程度の内容だが、「偉大なる殺人ミステリーは玉ねぎのように明らかになる」(スティーヴ)「秘密は楽しいもの」(セレーナ)「時に、自分の秘密に対処するよりも他人の秘密を見つける方が簡単な場合がある」(マーティン)というそれぞれの発言から、どんな人物なのか推測することができそうだ。また、2人のおじさまとクールな今どき美女の温度差のある掛け合いからも、作品の雰囲気が感じられる。

「オンリー・マーダーズ・イン・ザ・ビルディング(原題) / Only Murders in the Building」は、8月31日よりHuluで配信予定。(編集部・浅野麗)