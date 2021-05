6月25日より、東京・六本木ヒルズの森タワー52階・東京シティビューで開催予定の『DC展 スーパーヒーローの誕生 THE ART OF DC THE DAWN OF SUPER HEROES』。あす5月21日正午に前売券の販売が開始されるのを前に、会場構成(フロアマップ)や展示イメージカットが解禁された。

【画像】『DC展 スーパーヒーローの誕生』フロアマップ

展覧会会場に入ると、まず目に飛び込んでくるのはエントランスの展望台ならではの圧巻の展示。都心の絶景を背景にしたガラス面に、ヒーローVSヴィランをテーマにDC人気キャラクター達が勢ぞろいする。中央には、東京コミコンから初出展となるバットマンを象徴する特殊車両・バットモービル「タンブラー」の映画『ダークナイト』シリーズレプリカの展示が決定。バットマンシリーズで欠かせないあのバットモービルが、実物大で目の前に迫る。

そこから続く展示エリアは、バットマンエリア、スーサイド・スクワッドエリア、スーパーマンエリア、ワンダーウーマンエリア、ジャスティス・リーグエリアに分かれ、バットポットなど人気のアイテムや 、貴重なコミック原画や設定資料、映画の衣装や小道具など約400点以上を一挙に展示。時代とともに形を変え、オリジナルのキャラクターと物語を作り続けるDCの80年以上の歴史とその魅力に迫る。DCファンのみならず、映画やコミックの中で、DCの世界やキャラクターに触れたことのあるあらゆる世代の人たちが楽しめる展覧会を目指す。

前売券には、ここでしか手に入れることができない本展限定のオリジナルグッズ付前売券「DC展図録付きチケット」や、ファン垂涎のオリジナルデザインで作られたナンバリング付き「バットラング型DC展パスポート」も登場。

また、「コンビ割引」や「みんなの味方ヒーロー割引」など、個性的なDCのキャラクターたちにちなんだ特別割引券も販売される。そしてなんと、チケットは全てDCドラマ『ARROW/アロー』の主人公オリバー・クイーンを担当した声優・日野聡の音声ガイド付き仕様となっている。

■『DC展 スーパーヒーローの誕生』開催概要

展覧会名:DC展 スーパーヒーローの誕生

会期:2021年6月25日(金)〜9月5日(日)

会場:東京シティビュー(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階)

開館時間:10:00〜22:00(最終入館:21:00)

※情勢によりやむを得ず、営業時間に変更が生じる場合や、休業となる可能性あり。

入館料:一般[平日]2300 円(2100 円)、[土・日・休日]2500 円(2300 円)ほか。※( )内料金は前売料金。※本展は、事前予約制(日時指定券)を導入。

※各回の販売状況はローソンチケット(https://l-tike.com/event/taod-ex/)およびブーウーチケット(https://l-tike.com/bw-ticket/event/dc-ten2021/)にて確認を。なお、オンラインでのチケット販売は18:30〜19:00の回が最終となる。19:00以降のチケットは、当日窓口にて購入。

※チケットの販売については2期にわかれているので要注意。第一期:6月25日(金)〜8月1日(日):5月21日(金)正午販売開始

第二期:8月2日(月)〜9月5日(日):6月25日(金)正午販売開始

※当日日時指定枠に空きがある場合は、事前予約なしで入館可能。

※チケットのご購入に関する最新情報は東京展公式サイトにて確認を。

※通常チケット以外の割引チケット等、購入の仕方が異なるものもあるので要注意。



■東京展公式サイト

https://tcv-taod.roppongihills.com

■DC展ポータルサイト

https://artofdc.jp

■DC公式サイト

https://warnerbros.co.jp/franchise/dccomics/

問い合わせ:03-6406-6652(東京シティビュー)