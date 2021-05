悪事を働いたにも関わらず、悪びれない犯罪者は稀にいるが、海外には逮捕直後、悪びれる様子なく自撮り写真をSNSに投稿した少年がいる。

アメリカ・フロリダ州で、殺人容疑で逮捕された14歳の少年が、逮捕後、自撮り写真を写真シェアアプリ「Snapchat(スナップチャット)」に投稿したと海外ニュースサイト『Crime Online』と『Daily Mail Online』、『The Independent』などが5月12日までに報じた。

報道によると、少年は13歳の少女の殺害容疑で逮捕されたという。警察は事件の詳細を明かしていないが、警察は、少女の家族から少女が行方不明となっているという相談を受け、捜査を進めていたことを発表している。家族が警察に相談してから約12時間後、警察の捜査により少女は少女が最後に目撃された場所からそれほど遠くない森林地帯で遺体で発見された。その後、警察の調べにより少年は殺人容疑で逮捕されるに至ったという。なお、『Daily Mail Online』によると、遺体となって発見された少女は服を着ていたことは分かっているものの、詳しい死因については明かされていないという。2人は同じ学校に通っていた。

警察は少年を逮捕するためパトカーに乗せたが、少年はパトカーの中で自撮り写真を撮影し、自身のスナップチャットに投稿したそうだ。『Crime Online』と『Daily Mail Online』は少年のスナップチャットの投稿を公開しているが、少年はパトカーの後部座席と思われる場所に座り、左手でスマートフォンを構え、車内にあると思われる鏡に映る自身の姿を撮る形で自撮り写真を写している。少年は右手でピースサインを作ってポーズを取っている。写真には少年の肩ほどまでが写り、少年は目線をスマホに向けて伏し目がちになっている。少年の鼻と口は構えたスマホで隠れている。投稿には「ヘイ、誰か最近僕を見た人はいるかい?」「彼(自分)は逮捕される必要がある」というキャプションが添えられている。

現在、投稿は削除されているが、警察はスナップチャットの投稿も捜査に関わる証拠として扱っているそうだ。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「14歳が13歳の同級生を殺すなんて恐ろしすぎる。なんていう世の中なんだ」「殺人をするだけでも悲惨なのに、その後ピースサインで自撮りだなんて少年は精神に問題があるとしか思えない」「逮捕後に自撮りをスナップチャットに投稿するなんてきっと少年は罪の意識がないのだろう。自分がしたことがどれだけ残酷なことか自覚すべき」「投稿のキャプションがよく分からない。自分は逮捕されるべきだと書くなんて、殺人犯だとアピールしているのか」などの声が挙がっていた。

少年への刑はまだ決定されていないが、ニュースを知った多くの人は少年が重い罰を受けることを望んでいるようだ。

