映画『Style Wars』× JAM THE PLANET　特別オンライン上映会開催

現在全国順次公開中の映画『Style Wars』が、J-WAVE(81.3FM)のラジオ番組「JAM THE PLANET」がお届けする特別オンライン上映会JAM THE CINEMAでの上映が決定した。

本作『Style Wars』はNY・サウスブロンクスで生まれたスプレー・アート”グラフィティ”をテーマにラップやブレイキン(ブレイクダンス)など、のちに”ヒップホップ”として人々を魅了するカルチャーの生まれ落ちる瞬間を記録した貴重なドキュメンタリー。

今回、コラボが決定したJ-WAVE(81.3FM)「JAM THE PLANET」は、「News To Table」をキーワードに様々な世界のニュースをあなたの好奇心のテーブルに届けるラジオ番組。今回、番組独自の新企画として、世界の“カルチャー”をラジオ×映画の視点で、紐解く新たな試みが始動。その名も「JAM THE PLANET」プレゼンツ特別オンライン上映会JAM THE CINEMA。その第一弾コラボ作品・映画『Style Wars』の特別オンライン上映会の開催に伴い、「JAM THE PLANET」番組内では連動して当時のヒップホップ楽曲のオンエアに加え、様々なアーティストや文化人からの作品へのコメント紹介、ニューヨークにまつわるクイズコーナー、また5/27(木)には前夜祭として「グラフィティ(ストリート)・アートと社会の関係」というテーマでのトークが放送予定など、ラジオとオンライン映画上映の新しいコラボレーションの形が実現。

さらにオンライン上映ではここでしか見られない、「JAM THE PLANET」ナビゲーターのグローバーによるスペシャル特典映像「グローバーの”Style Wars”を10倍楽しむ方法!!」も付き、必見のオンライン上映会となっている。また、チケット購入者には特典としてもれなく特製デジタルパンフレット(データ)がプレゼントされる。

【作品内容】

1970〜1980年代のブロンクス地区はがれきの山が延々と続き、貧困と犯罪が蔓延するエリアだった。しかし、そんな灰色の町から全く新しいサブカルチャー、ヒップホップが生まれる。フィルムが捉えた新しいムーブメントが生まれようとする時代の空気は、製作から約40年が経った今、観る者に新鮮な驚きをもたらしてくれる。

視聴期間は5/28(金)から6/3(木)まで、PIA LIVE STREAMにて。チケット発売中。