5月のMy Little Boxは初夏に嬉しいコスメがたっぷり！月額3500円以下は正直太っ腹です

毎月変わるテーマに沿ったコスメやグッズが届く、サプライズBOXの「My Little Box(マイリトルボックス)」。

5月は、肌の露出が徐々に増えていく、初夏にぴったりなメイクアップアイテムやヘアケアアイテムが届きますよ。

毎月届く女性に嬉しいサブスク

My Little Boxの5月テーマは、フランス語で「Jardin de Rêves(夢の庭)」。

外の気持ちいい陽気のもと、木陰でのんびりと過ごすパリジェンヌのパッケージにも惹かれちゃいます。

ボックスの中身は、冷やして使っても心地のいいINTEGRATE(インテグレート)の「水ジェリークラッシュ」や、リレイ/ミチコドットライフ/ブリリアージュのいずれかの商品が1点、My Little Beautyのコスメから1点、オリジナルアイテムが2点の計5点セット。

月額税込3350円(送料込み)とは思えない充実さです。

ひんやり肌に密着!水ジェリーファンデ

INTEGRATE(インテグレート)の「水ジェリークラッシュ」は、水ジェリーをメッシュでくずしながら使うファンデーション。

水ベースのファンデーションなので、皮脂(=油分)と混ざりにくく汗にも強いため、明るい透明感のある肌が続くのだとか。

ひんやりと素肌に密着してくれるので、つるん肌が叶っちゃうかも…!

また、ランダムで届くアイテムの中から、人気ヘアサロン発のヘアケア・ボディケアブランドのリレイの商品を紹介します。

リレイの「ラップミスト」は、髪にも肌にも使える天然由来成分96%配合のオイルミスト。

寝癖直しやプレスタイリング、紫外線やエアコンによる髪の乾燥時、お風呂上りの濡れた髪になど、マルチに使える優秀さんなんです。

いつでもどこでも、シュシュっと全身に潤いチャージしてみませんか。

オリジナルアイテムも気になります

オリジナルアイテムの「ボディブラシ」は、毛穴の汚れや古い角質を取り除くほか、肌に適度な刺激を与えることで血行を良くし、むくみの解消をしてくれそうですよ。

使用方法は、お風呂前の乾いた肌にやさしくブラッシング、もしくはブラシにボディソープをつけて濡れた肌を撫でるようにマッサージをする2パターン。ポイントは、やさしいタッチで心臓から離れた部分からスタートすることです。

新しいお風呂習慣を取り入れて、バスタイムをもっと楽しんでみてくださいね。

何が届くかは、開けてみないとわからないサプライズBOX。

5月の My Little Box で、初夏を感じながら素敵なおうち時間を過ごしてみては。My Little Box 公式サイト

https://www.mylittlebox.jp/