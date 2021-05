『第93回アカデミー賞』で、脚色賞(クリストファー・ハンプトン、フロリアン・ゼレール)、主演男優賞(アンソニー・ホプキンス)の2部門での受賞を果たした映画『ファーザー』(公開中)。記憶が薄れ始めている81歳の主人公アンソニーを演じ、現在83歳の史上最高齢で、『羊たちの沈黙』以来29年ぶり2度目のアカデミー賞主演男優賞受賞を受賞した、アンソニー・ホプキンスの泣く子も黙る大迫力の演技が見られる本編映像が一部解禁された。迫真の演技は、歴史に残るあの人物“レクター博士”より恐ろしい!?

【動画】映画『ファーザー』A・ホプキンス迫真の演技

映像は、「夫だ」「誰の?」「お前だ、私じゃない」「ジェームズ?」「お前の夫だ」――と、アンソニーと誰かとのある会話から始まる。「夫はいないわ」という女性の返事とともにカメラが切り替わると、そこにいたのは、娘アンではなく別の見知らぬ女性だった。離婚して5年以上だと答える女性。だとしたらさっきチキンを持って行った男は誰なのか。

混乱するアンソニーは「男にチキンを渡しただろ」と声を荒げ、男の姿を探しキッチンへ移動する。追う謎の女性。「さっきいた男が消えた」と苛立ちを露わにするアンソニーに「誰が見えたの? チキンの男?」と笑みを浮かべながら話しかけると、アンソニーは「お前の夫だ、なぜ笑う?」と語気を荒げ厳しく迫る。そのあまりの迫力に「何でもない 悪かったわ」と謝る女性。「たわごとで正気を失いそうだ」と憤慨し、その場を離れるアンソニー。女性は、どうしたらいいのか分からない、といった複雑な表情を見せるのだった。

現実と幻想がますます混濁していくアンソニー。この女性は娘アンではないのか? 娘に夫はいるのか? ジェームズとは? アンソニーがたどり着く、ある<真実>とは?

(C) NEW ZEALAND TRUST CORPORATION AS TRUSTEE FOR ELAROF CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION TRADEMARK FATHER LIMITED F COMME FILM CINE-@ ORANGE STUDIO 2020