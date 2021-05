現在上映中の佐藤健主演映画『るろうに剣心 最終章 The Final』。本日、同作に俳優の神木隆之介がサプライズ出演していることが明らかになったが、新たに出演シーンを収めた30秒スポット映像が解禁となった。併せて、シリーズ初となる、佐藤&監督による『The Final』『The Beginning』の副音声上映決定が発表された。

【動画】“瀬田宗次郎”神木隆之介が片足でリズムを刻む姿も 『るろうに剣心 最終章 The Final』30秒スポット映像

映画『るろうに剣心 最終章』では、原作『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(和月伸宏/集英社ジャンプコミックス刊)の最後のエピソード「人誅篇」をベースに、シリーズ最恐の敵・縁との究極のクライマックスを描く「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに<十字傷の謎>に迫る「The Beginning」の2部作を描く。

解禁された映像には、神木演じる瀬田宗次郎の姿が映っており、片足でリズムを刻むあの独特なステップ“縮地”を見せた後、目にも留まらぬ速さで剣心に斬りかかる。かつて剣心を追い詰めた宗次郎は、敵か味方か? そして剣心の前に再び立ちはだかった目的とは。

また、シリーズ初となる副音声上映は、5月22日より『るろうに剣心 最終章 The Final』、6月19日より『るろうに剣心 最終章 The Beginning』の2作品で実施。無料のスマートフォン専用アプリ「HELLO!MOVIE」を使用し副音声を楽しむことができる。2部作の副音声として登場するのは、『るろうに剣心』シリーズを10年間支えてきた剣心役の佐藤、大友啓史監督、谷垣健治アクション監督が3名。本編に合わせて撮影当時の裏話などさまざまな貴重なエピソードを余すことなく語り尽くしている。

副音声の収録を終えた佐藤は、「やはり最後の剣心と縁の戦いは、何回観てもどちらにも感情移入して入り込んでしまうので、心が疲れました(笑)。僕が知らない裏話もお二人がしてくださったのでめちゃくちゃ楽しかったです」と振り返る。「剣心は自分の胸の内に想いを秘めているキャラクターなので、自分なりに“この時はこういう想いで演じていた”という気持ちを話したりしたので、楽しんでいただけたらと思います」とアピール。

大友監督は「IMAXや4DX/MX4Dなどアトラクション的な楽しみ方がある一方で、新しい楽しみ方を一つ増やしてくれたと思います。この作品にはスタッフたちが散りばめた色々なものが、宝探しみたいにたくさんあるんです。副音声を聞いて、『るろうに剣心』5作通して散りばめていた様々なことを知り、新たな発見をしてもらいたいです。ぜひこの機会にこの体験自体を楽しんでほしいです」と、本シリーズを改めて楽しむことができるようになる要素が含まれていると明かす。

谷垣アクション監督は「1回目に見るときはアクションシーンの迫力を堪能していただき、2回目は副音声を聞くことで、アクションをより楽しんでいただける手助けになればと思います。僕らがアクションやそのバックステージについて語ることで、これまで見てきたアクションシーンをより立体的に感じてほしいと思いますし、あの早い動きの一つ一つもはっきり見えてくるはずです(笑)」とコメントを寄せた。

“極限状態”で演じ続けたキャストたちの熱演の舞台裏など、ここだけでしか聞けない幻のエピソードが初披露される副音声上映は、全キャスト&スタッフが全身全霊をかけて挑んだ『るろうに剣心 最終章』を何倍も楽しめる必見&必聴“究極の裏トーク”が盛りだくさん。

大友監督は「危機一髪の現場から生まれたのが『るろうに剣心』だから(笑)」と撮影当時を振り返りながらも、瞳の奥の感情が見えると感動した IMAXR上映も含めて、「あの IMAXRの大画面とこの副音声で楽しんでいただけたら、僕たちが細部まで込めたものがより伝わるかもしれない!」と“副音声上映”によって、『るろうに剣心』シリーズを楽しんでくれる人が増えることに期待を高まらせた。

映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は公開中。『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は6月4日より全国公開。 副音声上映は、『るろうに剣心 最終章 The Final』は5月22日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は6月19日より実施。