食べログマガジン編集部が実食！ おすすめラーメン5選

食べログマガジン編集部員がおすすめするラーメン5選

「食べログマガジン」編集部のおすすめ特集がスタート! おいしいものを知り尽くしたグルメメディアの編集部員が実際に商品を食べ、心から「推せる!」ものだけをご紹介します。第一弾のテーマは「ラーメン」。編集部員の生の声、ぜひ参考にしてみてくださいね。

1. 鶏白湯スープのパイオニアが作ったラーメン

ラーメン人生JET「鶏煮込みそば(3食セット)」

大阪一のラーメン激戦区と言われている福島区で行列を作っている「ラーメン人生JET」。鶏白湯スープのパイオニアとして店主が生み出した看板メニューの「鶏煮込みそば」が人気です。

「鶏煮込みそば(3食セット)」(2,700円)のスープは、鶏ガラなどを10時間以上煮込み旨味を凝縮させているため、鶏の風味が口の中いっぱいに広がります。自家製の中太ストレート麺は、国産小麦を使用し1日寝かせて作り、スープとよく絡むモチモチの食感です。

編集部員

食べログモールで一、二を争う頻度でリピート買いされている商品。実食してみると理由がよくわかります。ラーメンとしての唯一無二感がすごいんです。このドロドロスープからこれほど整った、上品な味がするとは。もちっとした麺とのバランスも絶妙で、しかもスープの中毒性がとんでもない。重いようでさらりと食べられるので、日常食としても常備しておきたいレベル。チャーシューはスープに入れ込んであるので、具材はネギを足す程度でOKという手軽さも◎。

鍋にたっぷりのお湯を沸騰させ、スープのパックをそのまま入れて中火で13分程温めます。大きめの鍋をもう1つ用意し、たっぷりのお湯を沸騰させ麺を茹でてください。麺が茹で上がる1分前に、温めておいたスープを器に注ぎ、湯切りをした麺をスープの入った器の中に入れます。お好みで薬味(ネギ・三つ葉など)をのせて完成です。

2. 透き通る琥珀色のスープが特徴の塩ラーメン

うえんで「塩らぁ麺(3食セット) / チャーシュー・メンマ付き」

「うえんで」は、昭和47年創業、時代の流れに左右されない老舗の味を丁寧に守り続けている福島県の名店です。会津ラーメンの特長である平打ちの縮れ太麺と、旨味が凝縮した淡麗スープが絡み合う逸品を求めて、食通たちが訪れています。

長時間丁寧に抽出した琥珀色のスープが特徴の「塩らぁ麺(3食セット) / チャーシュー・メンマ付き」(2,400円)。口に含むとあっさりとしていながらも深いコクと甘味が広がり、まろやかな素材の旨味を感じます。熟成多加水麺は、ツルツルもちもちの歯ごたえです。

編集部員

チャーシュー、メンマまでついて1食800円というコスパが素晴らしいです。味の面でも「会津ラーメンってこういう味!」という特徴を感じられました。澄んだスープのあっさり感の中に旨味がしっかりあって、中太のちぢれ麺もまたおいしい。完成度が高い一杯だなと思いました。

大きめの鍋2つにたっぷりの沸騰したお湯を用意します。スープは封を切らずに沸騰した鍋の中に入れ10分ほど温め、同じ鍋に具材も袋ごと入れ2分ほど温めてください。沸騰した麺用の鍋に、袋から取り出した麺をそのまま投入します。麺をほぐしながら3分ほど茹で、お好みの硬さまで茹で上げてください。湯煎が終わったスープを器に注ぎ、茹で上げた麺を器に盛りつけ、具材をトッピングして完成です。

3. 手羽先を丁寧に煮込んだ旨味たっぷりスープ

自由が丘蔭山樓「名物鶏白湯塩そば 3食セット」

「フカヒレ」と「ラーメン」の2本柱で、東京を代表するラーメン店の一つとなっている「自由が丘蔭山樓」。「鶏白湯スープ」の先駆者でもあり、中華料理人であった総料理長が、認知度の低かった鶏白湯スープの開発に従事しました。

「名物鶏白湯塩そば 3食セット」(2,808円)は、「東京ラーメン・オブ・ザ・イヤー」の鶏白湯部門で、3年連続1位に輝いています。ベースとなるスープには丸鶏やガラではなく、旨味を効率よく引き出せる手羽先を使用。隠し味となる素材とともに8時間ほど丁寧に炊くことで、 濃厚ながらも上品ですっきりとした後味の良さを楽しめます。

編集部員

スープを一口飲むと、鶏の旨味がダイレクトに感じられます。この、とろみのあるスープがもちもちの太麺に絡んでとてもおいしい! さりげなくきいたゆずの香りもポイントです。途中でレモン汁をかけるとさわやかに味変できるのもいいですね。〆にご飯を入れると立派な一品になり、何重にも楽しめます。お店でも同じ麺を食べたのですが、遜色ない出来でびっくりしました。

4. 深みのある鶏の旨味が特徴!

らぁ麺はやし田「醤油らぁ麺2食セット」

新宿で行列の絶えない人気店として注目を集め続ける「らぁ麺はやし田」。「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」2018〜2020に3年連続で選出されています。

「醤油らぁ麺2食セット」(1,600円)は、コシがあり喉ごしが良いのが特長のストレート麺。噛めば噛むほど小麦の香りが口いっぱいに広がります。スープは、鴨ガラと大山どりの丸鶏をふんだんに使用し、深みのある鶏の香りと旨味を存分に味わえる濃厚鶏清湯スープです。

編集部員

温めたスープを開封して器に移した瞬間、「いいにおい!」と思わず声があがりました。食べる前から「これは絶対においしい」と確信できます。一口食べてみると、細麺の歯応えが絶妙。そしてやっぱりスープが絶品でした。醤油の香りと上質な脂の旨味、飲んだ時のなめらかな喉ごしは「お店で食べる、プロのスープ」という感じがします。

封を切らずに、スープを沸騰したお湯の中に入れ、15分程温めます。沸騰した麺用の別の鍋に、袋から取り出した麺をほぐしながら入れて1分30秒〜2分茹でます。温め終えたスープを鍋から取り出し、封を開けて器に注ぎます。茹で上がった麺をざるにあげて湯切りし器に入れ、お好みの具材を入れて完成です。

5. シンプルで飽きの来ない王道スープ

中華そば しば田「中華そば(3食入り)」

「中華そば しば田」は「東京ラーメン・オブ・ザ・イヤー」の受賞店です。醤油を究め、自家製麺と出汁にこだわり、いつまでも飽きの来ない正道の一杯を日々追求しています。

「中華そば(3食入り)」(2,400円)は、国産小麦を使用したこだわりの自家製麺。スープには特製の鶏出汁と数種類の醤油を合わせ、上質な素材を使用したシンプルで力強い味わいの醤油ラーメンに仕上げています。

編集部員

こちらの中華そばは、スープの旨味が圧倒的です。 鶏とブレンド醤油のお互いの良さが引き立ったおいしさは仙川のお店で食べたクオリティと何ら変わらず、「家でこれが食べられるのか」と感激しました。具材が入っていないので市販のチャーシューなどを入れましたが、どんな具材でも受け入れる包容力を感じるスープでもありました。

冷凍スープをビニールに入ったままの状態で、15分間湯煎します。別の大きめの鍋にたっぷりのお湯を沸かし、冷凍のまま麺を入れ、長い箸で混ぜながら1分〜1分30秒くらい茹で、その間にスープを丼に注ぎます。茹でた麺をざるなどでしっかり湯切りし、スープの入った丼の中に入れます。箸で軽く麺をほぐし、お好みのトッピングを盛り付けたら完成です。

