マーベル・ドラマ『ロキ』の新ポスターにシリーズのキャラクター が登場！

ディズニーが、2021年6月9日にDisney+でプレミア公開される、マーベル・スタジオによるオリジナドラマシリーズ『ロキ』の新ポスターをリリースした。

『ロキ』の公式Twitterアカウントが、悪戯の神を中央にフィーチャーした待機作の最新アートワークをシェアしている。ロキは、謎なアニメの時計を含むシリーズのキャラクター何人かに囲まれていて、画像には、「マーベル・スタジオによる『ロキ』が4週間で到着し、6月9日から毎週水曜にDisney+で新エピソードが配信されます」と、キャプションが添えられている。

ロキの脇に擬人化されたアニメの時計があり、番組で描かれると予想される複数の現実をほのめかす、大きな時計のような円も目にできる。ドラマシリーズでアニメの時計がどのような役割を果たすのかは不明だが、ポスターにも描かれているオーウェン・ウィルソン演じるメビウス・M・メビウスが勤めるTVA(Time Variance Authority。マルチバースを監視する機関)のマスコットかもしれない。TVAのほとんどのエージェントは“クロノモニター”と呼ばれる人工クローンで、大抵は顔が見えない官僚で構成されており、そのクロノモニターがポスターでも描かれているようだ。

『ロキ』では、2019年の『アベンジャーズ/エンドゲーム』後が舞台となる新作シリーズに姿を見せる、兄の影から抜け出した悪戯の神が描かれる。トム・ヒドルストンがロキ役でカムバックし、そのほかにキャストに名を連ねるのはオーウェン・ウィルソン、ググ・ンバータ=ロー、ソフィア・ディ・マルティーノ、ウンミ・モサク、リチャード・E・グラントほか。ケイト・ヘロンがシリーズでメガホンを取り、マイケル・ウォルドロンが主要脚本家を務める。

以前にヘロンは、「『ロキ』が、MCUでまったく新しい部分を担う」と明かしており、悪さが好きなキャラクターが人類の歴史におけるさまざまな時点で出没し、歴史上の出来事に影響を与えるようだ。このシリーズは、現時点で2022年3月25日に全米公開予定の『Doctor Strange and the Multiverse of Madness(原題)』の出来事に結びつくとも言われている。

『ロキ』とMCU映画の関係性は不明だが、「ドクター・ストレンジ」の続編が、「スパイダーマン」シリーズ第3作と『ワンダヴィジョン』の出来事に結びつくことはわかっている。 エリザベス・オルセン演じるワンダ・マキシモフがベネディクト・カンバーバッチ扮するスティーヴン・ストレンジと一緒に登場し、ケヴィン・ファイギが、マルチバースがフェーズ4とそれ以降の作品を通してテーマになるとほのめかしていた。

『ロキ』は6月9日にDisney +でプレミア公開され、その後に全6話となるシリーズの新エピソードが毎週水曜に配信される。まだシーズン1は配信されていないが、以前にマーベル・スタジオのプロダクション&開発部門で部長を務めるネイト・ムーアが、『ロキ』が複数シーズンにわたって製作される可能性を示唆し、すでにシーズン2が進行中だとほのめかしていた。