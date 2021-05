高評価を得て早くも300万本セールスを達成した『バイオハザード ヴィレッジ』。ファンによるさまざまなトークや活動も話題となてっているが、新たに3Dアーティストのデビッド氏が初代プレイステーション風にディメイクしたような映像を公開し話題となっている。プレイステーション時代のローポリで表現される『バイオハザード ヴィレッジ』は、ともすれば本物より怖いかもしれない。

初代プレイステーション風のディメイク映像は本家ゲームのトレイラーや体験版のシーンをモチーフにしている。とくに怖いのはやはり本作で話題のヴィラン「ドミトレスク」で、白目が光る“ディメトレスク”と本家ドミトレスクの比較動画を見ると、ディメイクの方が怖いようにも思えてくる。

ほかのキャラクターの顔は比較的陰影を強調した初代『メタルギアソリッド』風であるのに対し、ディメトレスクだけはしっかりと表情が分かるようになっており、ことさら描写に力が入っているようだ。

thanks for the love on the Resident Evil demake! Tried out some new methods of texturing characters and getting the vertices to 'wobble'https://t.co/swa7BbQDo4 pic.twitter.com/R13fhAXjVN