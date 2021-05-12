ÅâÂô¼÷ÌÀ¡ß¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Î¥¿¥Ã¥°ºÆ¤Ó¡ª¡¡¡Ø¥Ü¥¤¥¹II¡Ù7·î¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬¼ç±é¤·¡¢½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤¬¶¦±é¤·¤¿2019Ç¯7·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¥¤¥¹ 110¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¥¤¥¹¶ 110¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î¤«¤éËè½µÅÚÍË22»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅâÂô¼÷ÌÀ¡ß¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¤Î¥¿¥Ã¥°ºÆ¤Ó¡ª¡¡¡Ø¥Ü¥¤¥¹II¡¡110¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÄÌÊó¤«¤é¡Ö3Ê¬¤Ç¸½¾ìÅþÃå¡¢5Ê¬¤Ç¸½¾ì³ÎÇ§¡¢10Ê¬¤Ç¸¡µó¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ë¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¡ÖECU¡×¡ÊEmergency Call Unit¡Ë¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£´ª¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¾ðÇ®Åª¤ÊÉÒÏÓ·º»ö¤Ç¡¢ÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¤ËºÊ¤ò»¦¤µ¤ìÈÈ¿Í¤Ø¤ÎÊóÉü¤ËÇ³¤¨¤¿ÃË¡¦Èõ¸ý¾´¸ã¤òÅâÂô¡¢¤½¤·¤Æ¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¤Î¼¼Ä¹¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¡ÊÀ¼ÌæÊ¬ÀÏ´±¡Ë¤È¤·¤Æ»ö·ï¤Î¸°¤ò¡ÖÀ¼¡×¡Ö²»¡×¤Ç¤Ò¤â¤È¤¯µÌ¤Ò¤«¤êÌò¤ò¿¿ÌÚ¤¬¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¡×¡Ö²»¡×¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¿¿ÌÚ±é¤¸¤ëµÌ¤Ò¤«¤ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤¹¤«¤Ê²»¤Ç¤âÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀäÂÐÄ°´¶Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£½õ¤±¤òµá¤á¤ëÈï³²¼Ô¤ÎÀ¼¤È¡¢¤½¤Î¸å¤í¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¾ï¿Í¤Ç¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê´Ä¶²»¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Î¾ì½ê¤ò¿×Â®¤ËÆÃÄê¤·¡¢ÅâÂô±é¤¸¤ëÈõ¸ý¾´¸ã¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸½¾ì¤Î·º»ö¤Ë»Ø¼¨¡£Ç÷¤ê¤¯¤ë¶§°ÈÈºá¼Ô¤«¤é¡¢À¼¡¢²»¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤·¤ÆÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÈï³²¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬MAX¤Ç»ýÂ³¤·¤¿¤Þ¤ÞÁ´ÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤ËÁêÂÐ¤¹¤ë¡¢Ã±¤Ê¤ë°Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼ã¼Ô¤¬¼Ò²ñ¤Ë»ý¤Ä¤¦¤Ã¶þ¤ä¡¢¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê°¤Î¸¢²½¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÇÂ³ÊÔ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦ÅâÂô¤Ï¡¢¡Ö¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤ÈºÆ¤Ó¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØII¡Ù¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº£²ó¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¿¿ÌÚ¤ÏÂ³ÊÔ·èÄê¤Ë¡ÖµÌ¤Ò¤«¤ê¤ÏÀäÂÐÄ°´¶Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ç¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶¦±é¤Î¡ËÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÇÁ°²ó¤â±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î·»µ®ÅªÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤âÅâÂô¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¥¤¥¹II 110¶ÛµÞ»ØÎá¼¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î¤è¤êËè½µÅÚÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÅâÂô¼÷ÌÀ
º£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖII¡×¤ò¤ä¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÇÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Á°ºî¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌÚ¤µ¤ó¤ÈºÆ¤Ó¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖII¡×¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëº£²ó¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ü¥¤¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡È¶²ÉÝ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÃ±½ã¤ËÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÈºá¼ÔÂ¦¤Ë¤â²¿¤«ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±é¤¸¤ë¡ËÈõ¸ý¾´¸ã¼«¿È¤â¡¢2Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¹ÁÅì½ð¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¢£¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò
¡Ê¡Ö¥Ü¥¤¥¹II¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ËµÌ¤Ò¤«¤ê¤ÏÀäÂÐÄ°´¶Ç½ÎÏ¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ç¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶¦±é¤Î¡ËÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÇÁ°²ó¤â±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î·»µ®ÅªÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤âÅâÂô¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡ËÁ°ºî¡Ö¥Ü¥¤¥¹¡×¤ÏºÇ¸å¡ÖÉü½²¡×¤Ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê±²¤Ç²æËý¤ÎÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£