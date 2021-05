Cygamesが手掛ける育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」が、日本語のみでの配信にも関わらず、iOSとAndroidを含めた4月のゲームアプリの売上額ランキングで世界3位となったことが明らかになりました。

ワケあって今年にリリースとなった“ウマ娘”

調査会社Sensor Towerによれば、2021年4月のiOSとAndroid両方をあわせたゲームアプリの売上額のランキングトップ10は、以下のとおりとなりました。



王者榮耀(Honor of Kings)PUBG MOBILEウマ娘 プリティーダービーRobloxCoin MasterGENSHIN IMPACTRise of Kingdoms ―万国覚醒―キャンディークラッシュクラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) Garena Free Fire: World Series



特筆すべきは、世界3位につけた「ウマ娘 プリティーダービー」です。アプリは日本のみでのリリースとされていますが、数々の強豪アプリを抑えてのトップ3入りを果たしています。



「ウマ娘 プリティーダービー」は、App Storeの売上額ランキングでも3位にランクインしており、Google Playでも「ポケモンGO」を抑えて5位につけています。















