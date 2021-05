大流行中のスイーツ「マリトッツォ」の通販開始。未体験のかたはお見逃しなく！

たっぷりの生クリームが挟まったパン「マリトッツォ」、もう食べましたか? 人気のベーカリーが通販を開始しました。おうち時間の気分を上げるスイーツとして、めしあがってみては?

マリトッツォ6個 2,800円(税込・送料別)

こだわりのパンとおしゃれな佇まいで人気の、表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」。そのオンラインストアで、今年話題のスイーツパン「マリトッツォ」が販売中です。

マリトッツォの魅力は、なんといってもたっぷり挟まれた生クリーム。冷凍状態で届きますが、自宅で解凍してもおいしく食べられるよう、生クリームの改良を重ねたそう。

冷やして食べるとおいしい

販売期間は緊急事態宣言解除までなので、一度は食べたいトレンドスイーツをこの機会にぜひ。

また、姉妹店の「パンとエスプレッソと自由形」のパンは食べログモールでも販売中です。

<店舗情報>◆パンとエスプレッソと住所 : 東京都渋谷区神宮前3-4-9TEL : 03-5410-2040受賞・選出歴 :

文:食べログマガジン編集部

写真:お店から

