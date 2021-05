サブスクリプション型イベント予約プラットフォーム“Sonoligo”に、映画館での映画鑑賞チケットを対象としたメニューが5月から導入されていることがわかった。

Sonoligoは、音楽・スポーツ・アートなど各種オフライン・オンラインイベントを月額定額制(サブスクリプション)で提供するサービス。名古屋のシネマコンプレックス・ミッドランドスクエア シネマと提携しており、会員登録することで、同館の独自のラインナップ「アートレーベル」とオリジナル企画「月イチ35mmフィルム上映」の中から毎月3本から5本程度の作品が見放題で鑑賞可能になるという。

『ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから』 (C)2018 / ZAZI FILMS - MARS CINEMA - MARS FILMS - CHAPKA FILMS - FRANCE 3 CINEMA - C8 FILMS

『夢千代日記』 (C)東映

『ファーザー』(C)NEW ZEALAND TRUST CORPORATION AS TRUSTEE FOR ELAROF CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION TRADEMARK FATHER LIMITED F COMME FILM CINE-@ ORANGE STUDIO 2020

『ローズメイカー 奇跡のバラ』THE ROSE MAKER (C)2020 ESTRELLA PRODUCTIONS - FRANCE 3 CINEMA - AUVERGNE-RHONE-ALPES CINEMA

2021年5月の対象作品は、『ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから』、『夢千代日記』、『ファーザー』、『ローズメイカー 奇跡のバラ』の4作品。サービスの月額料金は2,980円で、初月は無料。また、予約状況などに左右されるものの、1名まで追加料金なしで同伴も可能とのこと。そのほか登録・利用方法などの詳細は、Sonoligoの公式サイトを確認しよう。