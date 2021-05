ソニー傘下のビデオゲーム会社であるソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、PlayStation向けゲームのダウンロード版をPlayStation Storeのみで販売しているのは独占禁止法に違反しているとして、アメリカの消費者から集団訴訟を提訴されたと報じられています。

Sony Sued for Limiting Purchases of Games to PlayStation Store - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-06/sony-sued-for-limiting-purchases-of-games-to-playstation-store

Sony Monopolized the Online PlayStation Market, Violating Antitrust Laws, Class Action Claims | Top Class Actions

https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/consumer-products/video-games/1018488-sony-monopoly-digital-playstation-games-store-class-action-lawsuit/

Sony faces lawsuit over alleged “monopoly pricing” of PlayStation downloads | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2021/05/sony-faces-lawsuit-over-alleged-monopoly-pricing-of-playstation-downloads/

カリフォルニア州地方裁判所に提出された(PDFファイル)訴状によると、SIEはかつてウォルマートやAmazon、GameStopなどのサードパーティーの小売業者がPlayStation向けゲームのダウンロードコードを販売できるようにしていたとのこと。しかし、同年4月にダウンロードコード販売の許可を取りやめたことで、「消費者はPlayStation StoreからしかPlayStation向けゲームのダウンロード版が購入できないようになった」と、原告は指摘。自由な競争がある市場で購入するより高い価格でゲームを購入せざるを得なくなったと主張しています。

以下は、訴状が作成された時点でPlayStation Storeのベストセラートップ10とされているゲーム10作の価格を、PlayStation Storeでのダウンロード版と、ウォルマートなどで売られているパッケージ版とで比較した表です。2020年7月にリリースされた「Ghost of Tsushima」を始めとする人気ゲーム10作のPlayStation Storeでの販売価格は、パッケージ版の価格に対して平均で74%、最高で171%も高く設定されていました。

海外のニュースサイトであるArs Technicaによると、「ゲームのダウンロード版を自社のゲーム配信プラットフォームでのみ扱っている」という点ではMicrosoftや任天堂も同様とのこと。しかし、両社はサードパーティーの小売業者に対してダウンロードコードの販売を許可しているため、小売店の方が公式オンラインストアより安くなる場合があり、この点でPlayStation Storeは競合他社とは異なっていると、Ars Technicaは指摘しました。

原告を代表するAgustin Caccuri氏は、訴状の中で「ダウンロード版のゲームが物理的なゲームより高いことについての正当な理由はありません。むしろ、パッケージ版の流通にかかる費用が節約できることを踏まえると、激しい競争がある市場におけるダウンロード版ゲームの価格は、パッケージ版より低くなる可能性が高いです」と述べました。Caccuri氏は裁判所に対し、消費者がPlayStation Storeから高値でゲームを購入することを余儀なくされている現状の是正と、その状態から生じた不利益に対する金銭的な救済をSIEに命じるよう求めています。

アメリカでは、「ゲーム配信プラットフォームが有利な立場を利用して競争を妨げている」として、複数の訴訟が展開されています。4月27日には、ゲーム配信プラットフォーム「Steam」を運営するValveが、複数のゲーム開発者から「支配力を乱用して高額の手数料を強いている」として訴えられました。また、人気のゲームアプリ「フォートナイト」の開発元であるEpic Gamesは2020年に、「App Storeの手数料が高すぎる」としてAppleを訴えています。

