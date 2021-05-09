ÅÄÃæ·½¡¡¼ã¼ê»þÂå¤ËÃÙ¹ï¤·¤Þ¤¯¤ê¡Ö¸½¾ì¹Ô¤¯ÅÙ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÃÙ¹ïÍýÍ³¤ËÅìÌî¡ÖºÇ°¤ä¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê36¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸½¾ì¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿ºÝ¤Î¼Õ¤êÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÙ¹ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ËÅÄÃæ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¼ã¤¤»þ¤Ë¸½¾ì¹Ô¤¯ÅÙ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê53¡Ë¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÙ¹ï¤¹¤ó¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î¿²Ë·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅìÌî¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖºÇ°¤ä¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÃÙ¹ï¤·¤¿»þ¤Î¼Õ¤êÊý¤Ï¡Ö¸½¾ì¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£