今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「エルサ」と「アリエル」のプリント柄が女の子のハートをキャッチする、ディズニーデザイン「裾フリルウィンドブレーカー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裾フリルウィンドブレーカー」

© Disney

価格:各4,490円(税込)

サイズ:90、100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

裾のフリルがとびきりキュートなウィンドブレーカー。

後ろ長め丈もレディなニュアンスで可愛い!

また、身頃裏はカットソー素材で肌あたりも優しく、両サイドに便利なポケット付きです。

さらに袖口はゴムでまくりやすく、手も洗いやすくなっています。

デザインは「エルサ」と「アリエル」の2種類がラインナップ。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのウィンドブレーカー。

爽やかなブルーが目をひきます!

© Disney

胸元には横顔のシルエットが美しい「エルサ」のプリントも。

両袖にはたくさんの雪の結晶が散りばめられています。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」のウィンドブレーカー。

パステル調のグリーンが基調で大人っぽい雰囲気☆

© Disney

胸元には、海の中を気持ち良さそうに泳いでいる「アリエル」のプリントが施されています。

さらに両袖にはヒトデや貝殻などの海のモチーフのプリントも!

© Disney

<バックスタイル>

後ろ姿も可愛さ満点☆

スカートスタイルにパンツスタイル、どちらとも相性がバツグンです。

© Disney

また、フードは襟部分に収納できて園・学校でも安心して着ることができます。

© Disney

内側には、油性ペンで直接書けて便利なお名前スペースをプラス。

名前をしっかり記せて通園・通学にもオススメ!

「エルサ」と「アリエル」のプリント柄が女の子のハートをキャッチする、ディズニーデザイン「裾フリルウィンドブレーカー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

