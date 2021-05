【発売直前】「バイオハザード　ヴィレッジ」の発売迫る！ 「バイオハザード」シリーズ最新作の情報をおさらい！

「ヴィレッジ」の主人公は、前作同様、イーサン・ウィンターズ。「バイオ7」で失踪した妻のミアを救出、その後は娘も生まれ、幸せな日々を送っているはずだった。だが、ある日クリス・レッドフィールドの襲撃を受け、娘のローズをさらわれてしまう。ローズを取り戻すべく、イーサンは欧州の寒村に踏み入る。

舞台となる村のMAP、集落を中心にいくつかのエリアが描かれている

本作の舞台となるのは、欧州に位置する寒村。

アンブレラ社のエンブレムに酷似した紋様と、それを中心に配置された4つの紋章。 本作の事件にもアンブレラ社が関わっているのだろうか?



村の外れにある工場。中世的な趣きもある村と比べると、近代化されているようだ



物語の登場人物たち

イーサン・ウィンターズだけでなく、本作には数多くの人物が登場する。クリス・レッドフィールドやミア・ウィンターズといった過去作の登場人物を始め、城の主・ドミトレスク夫人、謎のエンジニア・ハイゼンベルクなどの新キャラクターまでさまざまだ。ここでは主要人物の一部を紹介する。

イーサン・ウィンターズ

「バイオ7」、そして「ヴィレッジ」の主人公。クリスによってさらわれたローズを救うため、決死行に挑む



ミア・ウィンターズ

イーサンの妻。かつてある組織に所属しており、前作で起こったベイカー邸事件に関わっていた



ウィンターズ夫妻のひとり娘、ローズマリー・ウィンターズ。クリスによって連れ去られてしまう



クリス・レッドフィールド

特殊部隊S.T.A.R.S.の元隊員。第1作「バイオハザード」で起こったアークレイ山地での事件以来、世界中のバイオテロと戦い続けてきた。現在は対バイオテロ部隊BSAAに身を置いている。あるとき、ウィンターズ夫妻の家を襲撃し娘を誘拐するが、目的は不明



クリスが率いる精鋭部隊、ハウンドウルフ



オルチーナ・ドミトレスク

村の中心にある城の主。妖艶な容貌と、見上げるほどの長身を持つ。マザー・ミランダに仕える四貴族の一角でもある



サルヴァトーレ・モロー

人造湖に居を構える怪人で、四貴族のひとり。異形の容姿をローブで覆っている



ドナ・ベネヴィエント

霧深い谷の屋敷に住む人形使い。喪服のような黒装束に身を包み、アンジーという人形を操る。四貴族のひとり

カール・ハイゼンベルク

村はずれの工場に居を構えるエンジニア。四貴族のひとりではあるが、粗暴な物腰と巨大な鉄槌は、貴族の高貴さからはかけ離れている



デューク

村のそこかしこに現れる商人。さまざまな物品を取り扱っている



マザー・ミランダ

四貴族を従える統治者。素顔は仮面に隠されている。正体は謎に包まれているが、村人たちからの信仰は厚い



辺境の村を生き抜くサバイバルホラー

「ヴィレッジ」には、迫りくる脅威と戦うためのさまざまな要素が取り入れられている。これまでのシリーズ作同様、本作も限られたアイテムや条件下でどう切り抜けるかが焦点となる。製品版が発売される前に、必要な要素をしっかり覚えておこう。



「バイオ7」で好評だった「アイソレートビュー(主観視点)」は本作でも健在。ホラーと主観の組み合わせが、極限の恐怖を煽る。特定のアイテムを組み合わせ、弾薬やハーブを作るといったクラフト要素も前作から続投している



方向キーには、最大4つまでの武器を割り振れる



デュークの店では、アイテムの購入だけでなく、武器の改造も可能。また、アイテムスロットはアタッシェケース状になっており、プレイヤーはアイテムを収納し、なにをどれほど持ち歩くか考える。商人との取引やアイテムのスロット仕様からは、「バイオハザード4」の影響が垣間見える

敵を蹴散らしスコアを稼ぐ「ザ・マーセナリーズ」

「バイオハザード3」での初登場以来、シリーズおなじみの「ザ・マーセナリーズ」が本作にも実装されている。「ザ・マーセナリーズ」はアクションシューティングに特化した専用コンテンツで、ゴールを目指しながら制限時間内にどれほど敵を倒せるかを競う。複数のステージを踏破していき、最終ステージをクリアすれば豪華な報酬が手に入る。

こちらにもデュークの店が登場するほか、「移動速度の向上」、「特定銃種の攻撃力アップ」といったアビリティも登場する。武器とアビリティの組み合わせや、ステージごとの戦術の構築など、プレイヤーの選択肢が数多く用意されており、リプレイ性は非常に高い。なお、本コンテンツは本編クリア後に解放される。



最新トレイラーのリンク

「イーサンの物語が完結する」ということもあり、前作以上の迫力やボリュームを感じさせる「ヴィレッジ」。本作の体験版である「BIOHAZARD VILLAGE Gameplay Demo」が、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Steamで配信中なので、気になる人はそちらに触れるのもいいだろう。プレイ可能な期間は5月10日までなので、期限には注意してほしい。

本作から「バイオハザード」を始める人ならば、まず「バイオ7」を遊ぶか、YouTube上のカプコン公式チャンネルが投稿した「The Memory of BIOHAZARD7」を見ることをオススメする。「バイオ7」の物語は本作にも大いに関連しているので、予備知識があれば「ヴィレッジ」を十分に楽しめるだろう。

2分で振り返る「バイオ7」

