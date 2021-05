「食べログ 百名店」「食べログアワード」に選出！ 絶品スイーツギフト5選

コロナに負けるな! 飲食店のおいしいお取り寄せ情報をお届けする連載。今回は、「食べログ 百名店」と「The Tabelog Award」に選ばれたお取り寄せスイーツをお届けします。

〈おいしいお取り寄せ〉

お取り寄せグルメのニーズが拡大した今、選ぶ楽しみを実感してきた方も多いのでは? 配送対応可能なレストランのお取り寄せを紹介する当連載〈おいしいお取り寄せ〉では、家庭では作れないプロならではの「非日常の味」をご紹介。週1回でも月1回でも、特別なメニューが届けば食卓も華やぎます。さあ、もっとお取り寄せを活用して、日本の素晴らしい飲食店を応援しましょう。

おうちで食べたい絶品スイーツ5選

今回ご紹介するのは、「食べログ 百名店」「The Tabelog Award」に選ばれた一流店のスイーツ! 大人気パティスリーのケーキや、フレンチの名シェフが手がけたデザートを、おうち時間を楽しく過ごすお供にいかがですか? 大切な人へのギフトにしても、きっと喜ばれるはず。

1. 世界に認められたホワイトチョコレートのケーキ

モンサンクレール「セラヴィ<アントルメ>」

世界的パティシエ・辻口博啓氏の原点ともいえるパティスリー「モンサンクレール」。ケーキから焼き菓子まで、素材の持ち味を最大限にいかした多彩なスイーツが並びます。

「セラヴィ<アントルメ>」(4号2,935円、5号4,280円)は、甘くミルキーなショコラブランに、フランボワーズの酸味、深ローストしたピスターシュ(ピスタチオ)の旨みを加え、味にシャープさをプラスしました。 4号サイズ

冷蔵庫で7時間ほど解凍するとおいしく味わえます。自宅でのティータイムはもちろん、大切な方への贈り物にも最適な箱入りです。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆モンサンクレール

住所 : 東京都目黒区自由が丘2-22-4

TEL : 03-3718-5200

受賞・選出歴 :





2. ピスタチオやゆずの珍しいチョコレート

モンサンクレール「Terrine au chocolat テリーヌ ショコラ」

続いても「モンサンクレール」のスイーツ。濃厚で口どけの良い「テリーヌショコラ」(2,000円〜)は3種類から選べます。 上から「テリーヌショコラピスターシュ」、「テリーヌショコラ」、「テリーヌショコラ YUZU」

「テリーヌショコラ」(2,000円)は、ガーナ産のハイカカオを使用し、酸味は少なく濃厚な風味ととろける口溶けです。「テリーヌショコラピスターシュ」(2,400円)は、2年に1度しか収穫ができないピスタチオと、ショコラブランのテリーヌ。「テリーヌショコラ YUZU」(2,300円)は、ゆずの果汁をたっぷりと練りこんだミルクチョコのテリーヌです。

冷蔵庫で保存し、食べやすい大きさに切り分けて食べてください。洗練されたおしゃれなパッケージで、どんな方に贈っても喜ばれそうですね。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆モンサンクレール

住所 : 東京都目黒区自由が丘2-22-4

TEL : 03-3718-5200

受賞・選出歴 :





3. 大人の贅沢を味わうレーズンバターサンド

LATURE(ラチュレ)「レーズンバターサンド(6個入り)」

表参道にあるフレンチレストラン「LATURE」は、都会の喧噪を感じさせない落ち着いた雰囲気が人気のお店です。生産者の愛が溢れる食材や季節の食材などを使い、こだわりの料理とおもてなしを提供しています。

「レーズンバターサンド(6個入り)」(3,110円)は、フレッシュなミルク感がありながらも、じんわりとしたコクや深みが特徴のオーガニック発酵バターを使用。高級ラムで1ヶ月以上漬けて熟成させた自家製のラム・レーズンと塩キャラメルナッツを合わせ、大人のスイーツに仕上げています。

「LATURE」の厨房で早朝から営業前までに丁寧に焼き上げるため、一日10箱限定です。冷蔵庫で冷やすか、少し常温に戻すとおいしく味わえます。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆ラチュレ

住所 : 東京都渋谷区渋谷2-2-2 青山ルカビル B1F

TEL : 03-6450-5297

受賞・選出歴 :





4. 予約が取りづらいレストランの特製ケーキ

NARISAWA「NARISAWA特製 生ケーキ」

人と自然が共存する「里山文化」を通し、独自のジャンルを生み出しているレストラン「NARISAWA」。「アジアのベストレストラン50」や「世界のベストレストラン50」にも選出されるなど輝かしい功績を残しています。

厳選素材をふんだんに使った、高級感溢れる「NARISAWA特製 生ケーキ」は、「バニラクリーム」(9,000円)、「キャラメルとヘーゼルナッツ」(9,000円)、「チョコレートとローズ」(10,000円)、「抹茶とホワイトチョコレート」(9,000円)の4種類。 キャラメルとヘーゼルナッツ

「キャラメルとヘーゼルナッツ」は、香ばしいヘーゼルナッツをこれ以上入らないほどたっぷりと使い、塩味のほろ苦いキャラメルとからめた正統派生ケーキです。「バニラクリーム」は、ミルクのリッチで優しい甘さとバニラの芳醇な香りが広がります。「抹茶とホワイトチョコレート」は、抹茶の心地よい苦味と爽やかな酸味を合わせ、濃厚なホワイトチョコレートで絶妙なバランスをとりました。「チョコレートとローズ」は、カカオの豊かな香りと深いコクが味わえ、ほのかな薔薇の香りを感じます。

冷凍で発送します。届いたら冷蔵庫で解凍してください。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆NARISAWA

住所 : 東京都港区南青山2-6-15

TEL : 03-5785-0799

受賞・選出歴 :





5. 爽やかで上品な甘みのかぼすジュレ

ライラ(Lyla)「かぼすコンポートジュレ 6個入り」

赤坂の住宅街に佇む隠れ家レストラン「ライラ(Lyla)」は、日本やフランスで修行を積んだシェフによる、五感を刺激し進化し続けるモダンフレンチのお店です。

「かぼすコンポートジュレ 6個入り」(3,300円)は、皮までまるごとコンポート。もぎたてのかぼすをそのまま食べているようなみずみずしさと、爽やかな甘みが印象的です。ひとつひとつ丁寧に手づくりし、着色料などは一切使わずに素材本来のグリーンをいかしました。

冷蔵庫で冷やしてひんやりと、もしくは冷凍庫で凍らせてからシャーベット状態で食べても、ひと味違った食感が楽しめます。宝石のような美しさなので、贈り物としても喜ばれています。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆ライラ

住所 : 東京都港区赤坂7-5-34 インペリアル赤坂フォーラム 1F

TEL : 03-6441-2096

受賞・選出歴 :





えらぶ楽しみ、届くよろこび、食べるしあわせ

他にも多くのレストランがお取り寄せグルメを開始!

「食べログモール」では、予約の取れないお店、行列の絶えないお店、地方にある名店のお取り寄せを簡単に注文可能。

■食べログモール https://mall.tabelog.com/

■「『食べログ 百名店』『The Tabelog Award』に選ばれし名店スイーツ5選」特集​はこちら

食べてみたかったお店の味を、もっと身近に楽しもう!

※価格はすべて税込

※「食べログモール」の商品は一時的に売り切れとなる可能性もありますので、その場合は時間を置いてから再度ご確認ください。

写真:食べログモール

文:食べログマガジン編集部

The post 「食べログ 百名店」「食べログアワード」に選出! 絶品スイーツギフト5選 first appeared on 食べログマガジン.