É×ÉØÆ±À«¤¬·Ð±ÄÌäÂê¤Ë¡Ä¶ä¹Ô¤Ç¤Î¶þ¿«¡¡½÷À¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤·¤«¤Ê¤¤À©ÅÙ¡×
Éã¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¤¤ÀÀ×¼è¤êÌ¼¤Î½÷À¤Ï¡¢À«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È»ö¼Âº§¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤Î²ÈÂ²¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£µã¤¯µã¤¯É×¤ÎÀ«¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µìÀ«¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤ÎÍ»»ñ¸ò¾Ä¤Ëº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²þÀ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¡¢ÁÏ¶È²È¤ÎÌ¾Á°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½÷Àµ¯¶È²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Áá¤¯ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡§¸½ºß¤ÎÌ±Ë¡¤Ç¤Ï·ëº§»þ¤Ë¡¢É×¤Þ¤¿¤ÏºÊ¤ÎÀ«¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆ±À«¤òÌ¾¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï96%¤Î½÷À¤¬É×¤ÎÀ«¤Ë²þÀ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µìÀ«»ÈÍÑ¤Ë¤Ï»Å»ö¾å¤Î»Ù¾ã¤ä¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´õË¾¤¹¤ì¤ÐÊÌÀ«¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµá¤á¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ¤â¡Ö¡ØË¡Î§¤ÇÉ×ÉØ¤ÎÀ«¤òÆ±À«¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡Ù¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê2015Ç¯10·î6ÆüÉÕ¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜÅúÊÛ½ñ¡Ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï2021Ç¯4·î¡¢¡Ö»áÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡×¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡Û
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²òÀâ¡ÛÉ×ÉØÊÌÀ«¡¢Áê¼ê¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤ÈOK¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï
À×¼è¤êÌ¼¤È¤·¤Æ¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×40Âå¤Î½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¡ÖÀ×¼è¤êÌ¼¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ø¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈºîÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¡£Îø°¦¤¹¤ë»þ¤â¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ÐºÑ¤ò³Ø¤Ü¤¦¤ÈÂç³Ø¤Ï·ÐºÑ³ØÉô¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï³¤³°¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ã»´üÎ±³Ø¤ò¤·¤¿¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¤³¦¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¡£Â´¶È¸å¤Ï³¤³°¤Ç»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤ËÉã¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë½÷À¤Ï¡¢±Ä¶È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ð¤·¡¢±Ä¶È¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê²ñ¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÌò¿¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤Î·ëº§¡¢½÷À¤¬²þÀ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Æ±¤¸¤¯¸å·Ñ¤®¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤â¹Í¤¨Êý¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÎÏÃÂê¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»ö¼Âº§¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±µï¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃËÀ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬ÌÔÈ¿È¯¡£
¡Ö¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ÆÂç¤²¤ó¤«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¼°¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½÷À¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤ÎÄ¾Á°¤Ëº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤ÆÉ×¤ÎÀ«¤ËÊÑ¹¹¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏµìÀ«¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÏ¶È¤·¤¿Éã¤ÈÆ±¤¸Ì¾»ú¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
É×ÉØÃç¤¬°¤¤¤«¤é¡©¡¡¼Ù¿ä¤µ¤ì¤¿µìÀ«»ÈÍÑ¤¿¤À¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¶â¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢½ñÎà¾å¤Î¸ÍÀÒÌ¾¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ30Âå¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾Ä³°Ã´Åö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ç¯¾å¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏÊý¤Î¶ä¹Ô¤ÎÊý¤Î´¶³Ð¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸Å¤¯¤Æ¡£¡ØÌ¼¤¬¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ä¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ØÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
½÷À¤¬¸ò¾Ä¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤òÁê¼ê¤Ë¿ô²¯¤È¤¤¤Ã¤¿³Û¤ÎÍ»»ñ¤Î¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿½ñÎà¤Ë¤Ï¸ÍÀÒ¾å¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï¸ÍÀÒ¾å¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏµìÀ«¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÉ×ÉØÃç¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼Ù¿ä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø½÷À¤¬Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µìÀ«¤òÌ¾¾è¤ë¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®ÍÑ¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×·ëº§¤·¤Æ1Ç¯¸å¤Î¤ªÀµ·î¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼µìÀ«¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¤¤Ä»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Î¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤ªÎÁÍý¶µ¼¼¤È¤«À¸¤±²Ö¤È¤«¡¢É×¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ø»Å»ö¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¤½¤Îº¢¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌò°÷¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ë²ñ¼Ò¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤òÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤ò½¸Ìó¤·¤¿¤ê¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥«¥Ã¥È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤É¤ó¤É¤ó·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¡£Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÀÕ¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦·ëº§¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÙ¤Ë¤¤¤¿É×¤Ï²¿¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾»ú¤â»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈÝÄê¤µ¤ì¡¢Â¸ºß¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¼¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿²Ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ù¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
½÷À·Ð±Ä¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÄºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎ¥º§¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§¡×¤ÏÉ×¤ÈºÊ¤Ç¿·¤·¤¯¸ÍÀÒ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢É×¤ÎÀ«¤ËÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÁê¼ê²ÈÂ²¤È¤Î´Ö¤Ë¼ç½¾´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öà¼«Ê¬¤Î²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿á¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤Î¸å·Ñ¤®¤âµ¯¶È²È¤â·Ð±Ä¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¼Ò²ñ¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤·¤«¤Ê¤¤À©ÅÙ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¯¼£²È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖµìÀ«»ÈÍÑ¤ÇÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤Ï¡ÖµìÀ«¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¾»É¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤±¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÍÀÒÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ¥ËÜ¤ä¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¤Î²ñ¼Ò´Ø·¸¤Î½ñÎà¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡Ø¤Î¤ì¤ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÁÏ¶È²È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷À¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÀ«¤È¸ÍÀÒÌ¾¤òÆó½Å´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤É¤Á¤é¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤âÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²þÀ«¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤Ï¡¢¼Ò°÷Á´ÂÎ¤Ë·ëº§¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
À×¼è¤êÌ¼¤«¤éÀÚ¼Â¤ÊÀ¼ÊÌÀ«À©ÅÙ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¸å·Ñ¤®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜÀ×¼è¤êÌ¼¶¦°é¶¨²ñ¡×¤Ç¤Ï4·î5Æü¡Á23Æü¤Î´Ö¡¢½÷À·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¤Ë²þÀ«¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ê191¿Í¤¬²óÅú¡Ë¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º§°ù¤äÎ¥º§¤Ç¤ÎÀ«¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6³ä°Ê¾å¤Î½÷À¤¬¡Ö´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÉÔÊØ¡¦ÉÔÅÔ¹ç¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ê´Ö¡¦¥³¥¹¥È¡¢µìÀ«¤È¸ÍÀÒ¾å¤ÎÆó½Å»ÈÍÑ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¼Ò³°¤Ç¤Îº®Íð¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÊØ¡¦ÉÔÅÔ¹ç¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤·¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÌÀ«¤òÁª¤Ö¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢64¡ó¤¬¡ÖÁª¤Ö¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¡Û
¡¦ÁÏ¶È¼Ô¤ÏÉã¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À«¤¬°ã¤¦»ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿Ã¯¡©¤È¼è°úÀè¤ä¶ä¹Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿
¡¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿µìÀ«¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸øÅª¾Ú½ñ¤Çµ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿´ÍýÅª¤Ë¼ä¤·¤¤
¡¦ÆÃµö¤Ç¤ÏµìÀ«¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢º®Íð¤ò¤¤¿¤·¤¿
¡¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÀ«¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤º§°ùÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·ëº§¤ò¤¿¤á¤é¤¦¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Í¥½¨¤Ê¿Í¤¬³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ï¡Ö¡Ø²ÈÂ²¤Îå«¤¬Êø¤ì¤ë¡Ù¤ÈÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾»ú¤¬°ã¤¦¤À¤±¤ÇÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ø·¸¤Ï¡¢Æ±À«¤Ç¤âÊø¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢²þÀ«¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¿Í¤ä¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À·Ð±Ä¼Ô¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¡ØÆ±À«¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î¿ô¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤É¤¦½¦¤¦¤Î¤«¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×·ëº§¤¹¤ë¤È¶¯À©Åª¤Ë¡ÖÆ±À«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¡£½÷À¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÍ¥½¨¤Ê¿Í¤«¤é³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À³èÌö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤éÁá¤¯ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£