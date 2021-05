ドラマ『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』 や映画『キル・ビル』、『チャーリーズ・エンジェル』などで知られるルーシー・リューが、DC映画『シャザム!』の第2弾『Shazam! Fury of the Gods(原題)』に悪役、それも女神役で出演することが明らかになった。

【写真】見た目はオトナ! 中身はコドモ! 『シャザム!』フォトギャラリー

本作は、DCコミックを原作に、ひょんなことから大人のスーパーヒーローに変身するスキルを獲得したティーンエイジャー、ビリー・バットソンを主人公にした作品。

Deadlineによると、ルーシーが演じるのは悪役カリプソで、先に出演が発表されているヘレン・ミレン演じる神アトラスの娘ヘスペラの姉妹だという。

第2弾キャストは、シャザム役のザッカリー・リーヴァイ、シャザムの変身前の少年ビリー役のアッシャー・エンジェルが続投。またヘレンの他、スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ウエスト・サイド・ストーリー』のヒロイン役に抜てきされたレイチェル・ゼグラーが新たに参加する。

デヴィッド・F・サンドバーグ監督と脚本のヘンリー・ゲイデンも続投する。

『Shazam! Fury of the Gods(原題)』は2023年6月2日全米公開予定。