Xbox部長のローリ・ライトがEpic GamesとAppleの裁判で第三者証人として呼ばれ、コンソールパートナーとしてゲーム市場についての見解を述べた。彼女の証言から、Xboxがどのハードウェアでも利益を上げていないことなど、内部事情が明らかになった。

尋問の際、Epicの弁護士であるウェス・アンハートがコンソールハードウェアの収益性について質問を始めた。アンハートがライトに対し「Xboxのコンソール販売でマイクロソフトはどのくらいのマージンを得ていますか?」と尋ねると、ライトは「利益はありません。コンソールを赤字で販売しています」と答えた。

「確認のために聞きますが、マイクロソフトはXboxのコンソール販売で利益を得ることはありますか?」するとライトは

「いいえ」と答えた。

ライトは、マイクロソフトのビジネスモデルが「エンド・ツー・エンドのゲーム体験」を提供することを目的としたものであり、ハードウェアは「そのゲーム体験を提供するために不可欠」であることから、赤字でもコンソールを販売し続けていると説明している。そのゲーム体験には、ゲーム、Xbox Live Gold、Xbox Game Passといったサービスが含まれている。

ハードウェアの収益性に関するEpicの質問は、ビデオゲームコンソールメーカーが主な収益源である30%のレベニューシェアを正当化する理由がある一方で、Appleのようなスマートフォンメーカーはレベニューシェアモデルにそれほど強力な理由がないことを示すためのものだとProtocolは指摘している。

ビデオゲームハードウェアは、一部の例外を除いて一般的には赤字で販売されてきた。例えば任天堂は、Nintendo Switchを含めて、これまでハードウェアで損失を出そうとせずに、システム販売で利益を出してきた。アナリストのダニエル・アーマッドによれば、ソニーのPS4も利益を出していたという。

Same Microsoft document has a breakdown of hardware revenue / profit estimates for Sony and Nintendo.Hardware generating a loss for Sony, but profit for Nintendo.https://t.co/hOqyjeKQcv pic.twitter.com/mPBKABWHRD

- Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 5, 2021