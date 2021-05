Twitterは6日、縦長のサムネイルに対応したと発表した。「より大きく、より良い画像を紹介できるようになりました」としている。iOSとAndroid版で利用でき、まだ反映されていないユーザーも、順次対応していくと思われる。

no bird too tall, no crop too short

introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx