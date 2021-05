新型コロナウイルスが世界中に蔓延し1年以上が経つが、いまだに新たな生活様式に慣れない人もいるだろう。そんな中、とんでもない行動に出てしまった親たちが世界にはいるようだ。

インド・デリーで、とある両親が校内で行われるテストをオンラインテストにするため、子どもが新型コロナウイルスに感染していると偽装したと海外ニュースサイト『Hindustan Times』と『Times of India』などが3月5日に報じた。

報道によると、両親はメッセージアプリ「WhatsApp」を通じて、同じ学校に通う親たちのグループに、自身の子どもが新型コロナウイルスに感染しているというメッセージを送ったという。両親は子どもが新型コロナウイルスに感染していると伝える際、偽装した新型コロナウイルス陽性の証明書を提示した。両親が同じ学校に通う親たちのグループにメッセージを送ったことで、学校側も両親が提示した新型コロナウイルス陽性の証明書を確認し、学校を1週間閉鎖したそうだ。

その後、なんらかの理由で学校側は両親が提示した新型コロナウイルス陽性の証明書は偽装されていたものだと知り、学校を混乱させたとして両親を訴えた。インドでは校内で行われるテストをオンラインテストにするため、親たちが新型コロナウイルス陽性の証明書を偽装する事件がいくつかあり、学校側は、親たちが校内で行われるテストをオンラインテストに変更させるために証明書を偽装したと主張している。なお、両親は学校側の主張を否定している。

​>>息子にルシファーと命名した両親 役所の対応に不満も無事受理される ネット上では賛否両論の声<<​​​

反対に、母親が訴えを起こした事件も起きている。

アメリカ・イリノイ州で、母親が10代の息子が自殺をしたのはロックダウンによるものだと主張し、州知事を訴えたと海外ニュースサイト『Anadolu Agency』が1月29日に報じた。同記事によると、息子は2020年10月21日に自殺したという。母親は息子の自殺の原因はロックダウンの外出制限で家から出られず、スポーツが制限されたことだと主張し、ロックダウンを行った州知事を訴えた。息子は競走と走り幅跳びの選手だったそうだ。

母親は同記事の取材に対し、「息子はロックダウンによって友人らと交流することができず落ち込んでいた」と話している。

生まれて間もない子どもが思わぬコロナ禍の影響を受けた事件もある。

インド・チャッティースガル州で、両親が双子の子どもにコロナに関連する名前を付けたと海外ニュースサイト『The New Indian Express』が2020年4月に報じた。同記事によると、両親は男女の双子の赤ちゃんを授かったという。両親は女の子にはコロナちゃんと名付け、男の子には、英語のコロナの名称「COVID(コヴィッド)-19」からコヴィッドくんと名付けた。

母親は双子にコロナに関連する名前を名付けたことに対し、「コロナ禍で不安や恐れを感じている人々の気持ちが少しでも和らいで欲しいと思った」と話しているという。また、母親は、陣痛が始まってから車で病院に向かったそうだが、コロナ禍により、病院に到着するまでたびたび警察に止められたことを挙げ、「双子にこの名前を付けたのは、このような状況の中で生まれたことを特別な思い出にしたかった」と伝えている。

コロナ禍で感染者のみならず、日々の生活で大変な思いをしている人は多いことだろう。しかし、親たちに限らず、大変さや不便さを感じる中でも常識を持ち、冷静な判断をしたいものだ。記事内の引用について

「School files complaint against parent for ‘forging’ Covid-19 report」(Hindustan Times)より

https://www.hindustantimes.com/cities/others/school-files-complaint-against-parent-for-forging-covid-19-report-101614882405359.html

「School goes to police over ‘forged’ Covid-19 report」(Times of India)より

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/school-goes-to-police-over-forged-covid-19-report/articleshow/81338274.cms

「US mother sues gov't for son's suicide during lockdown」(Anadolu Agency)

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-mother-sues-govt-for-sons-suicide-during-lockdown/2127477

「Meet Covid and Corona -- twins born during the lockdown in Chhattisgarh」(The New Indian Express)より

https://www.newindianexpress.com/good-news/2020/apr/01/meet-covid-and-corona----twins-born-during-the-lockdown-in-chhattisgarh-2124424.html