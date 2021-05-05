¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤Ø¡¡¥¬¥ó¥À¥à¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¸ì¤ë
¡¡¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤¬5·î21Æü¤Ë¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦ÉÙÌîÍ³Íªµ¨¤Î¾®ÀâÈ¯É½¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®·Á¾°¹°¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤È¶¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1989Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤È¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Î³Î¼¹¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡Ê1988¡Ë¤«¤éÂ³¤¯SFµðÊÔ¡£±§ÃèÀ¤µª0105Ç¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¥à¥í¤ÎÀïÍ§¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥Î¥¢¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤¬¡¢È¿ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ±¿Æ°¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿À¯ÉÜ¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡±Ç²è²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ØµÔ»¦´ï´±¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿ô¡¹¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Â¼À¥½¤¸ù¤Ë´ÆÆÄ¤ò°ÍÍê¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÂ¼À¥´ÆÆÄ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾®·Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²æ¡¹¤Î¼ê¤ËÍ¾¤ë±ÇÁü¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀèÆü¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Î»î¼Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯100¡ó¤Ë¶á¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¼À¥´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´°À®¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¹âÀººÙ¤Î±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥ÄÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ææ¤ÎÈþ¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡¢Ï¢Ë®·³Âçº´¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤é»°¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤á¤°¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤âÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£¾®·Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥ÄÀï¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤Ï¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤âÆÀ°Õ¤ÊÊý¡£¾®Àâ¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤«¤éÆþ¤ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥É¥é¥¤¤ÊºîÉÊ¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤È¿¿µÕ¤Î¼ê¿¨¤ê¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬ÉÙÌî¤µ¤ó¤äÂ¼À¥¤µ¤ó¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ß·Ìî¹°Ç·¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÊÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¤µ¤¸²Ã¸º¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤Î¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¡Ù¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¼ÌÈÇ¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ä¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤¬¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¾®·Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ÎÊ¸²½¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¤ÊÆ·÷¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥×¥é¤¬ºÇ¹â±×¤òÇ¯¡¹¹¹¿·¤·¡¢Áã¤´¤â¤ê¼ûÍ×¤Ç¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾®·Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¤¯·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥¬¥ó¥×¥é¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë
±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï5·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«