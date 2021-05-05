Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤Ï¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢Ê¡»³½á
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»úËëÈÇ¤Ë²Ã¤¨ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·´±»òÊ¡¡×¤Ï2020Ç¯10·î¤è¤êÃæ¹ñ¤ÎbilibiliÆ°²è¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºî¡£¸¶ºî¤ÏÃæ¹ñ¤Ç2017Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æweb¾å¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÏ¹áÆ¼½¤Ë¤è¤ë²Í¶õ¤Î¸ÅÂåÃæ¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê¼ÕÎù¡¿¥·¥¨¡¦¥ê¥§¥ó¡Ë¡¢Ê¡»³½á¡Ê»°Ïº¡¿¥µ¥ó¥é¥ó¡Ë¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡ÊÎîÊ¸¡¿¥ê¥ó¥¦¥§¥ó¡Ë¡¢¸ÅÀî¿µ¡ÊÆîÉ÷¡¿¥Ê¥ó¥Õ¥©¥ó¡Ë¡¢¾®ÎÓÀé¹¸¡ÊÉÞÍÉ¡¿¥Õ¡¼¥ä¥ª¡Ë¡£¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ï TOKYO MX¡¦BS11¤Ë¤Æ7·î¤è¤ê¡¢»úËëÈÇ¤ÏCS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦¾®»³Èþºé¡Ë