¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò6Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°Á´À©ÇÆ¤·¤¿ÃËÀ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò6Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°Á´À©ÇÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://Twitter.com/GarethWild/status/1386965969134837760
Åê¹Æ¼ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë½»¤àÃËÀ¡£¶á½ê¤Î¥»¥¤¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¥º¡ÊSainsbury¡Çs¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
https://twitter.com/GarethWild/status/1386965999409319947
¤³¤ÎÃËÀ¡¢Á´¤Æ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¿ô»ú¤ò³ä¤êÅö¤Æ¡¢Ãó¼Ö¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÍúÎò¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÏÁ´¤Æ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://twitter.com/GarethWild/status/1386966005486866435
6Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤ò¤«¤±¤¿·ë²Ì¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÃó¼Ö¥Þ¥Ã¥×¡£Ãó¼Ö¤¹¤ë¤Î¤ËºÇ¹â¤Î¾ì½ê¡ÊGOD TIER¡Ë¡¢ÊØÍø¤Ê¾ì½ê¡ÊUSEFUL¡Ë¡¢ºÇ°¤Î¾ì½ê¡ÊAVOID¡Ë¤Þ¤Ç¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Twitter¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂç¹¥¤
¡¦ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹
¡¦¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤ÏÌòÎ©¤Ä¤è¤Í
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦¤´»þÀ¤¤Ê¤ó¤Ç¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃó¼Ö¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤È
¡¦ºÇ¹â¤ËÌµ°ÕÌ£¤À¤Í
¡¦ÍúÎò½ñ¤ËÆÃµ»¤È¤·¤ÆµÆþ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¦Ã¯¤âÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë6Ç¯¤«¤±¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Êª¸ì
¡¦¤³¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ÎÌµÂÌ»È¤¤¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿
¡¦¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤âÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È
¡¦¤³¤ÎÃó¼Ö¥Þ¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¡¦Ã¦Ë¹¤Ç¤¹
¢¨²èÁü¡§Twitter¤è¤ê°úÍÑ
https://twitter.com/GarethWild/status/1386965969134837760
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)