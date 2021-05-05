ÉðÂº¤¬¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡Ö½ÉÌ¿¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤¤Þ»×¤¦¤³¤È¡×
ºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¡×
ÂçÀèÇÚ¤ÎËâºÀÅÍ(¤Þ¤µ¤È)(42)¤Ë¡ÖÉé¤±¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖK-1¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÉðÂº(¤¿¤±¤ë)(29)¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡É°Û¾ï¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î£¶¥õ·î´Ö¡¢ÉÔÌ²¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤Èµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤ÏµÙ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢âÔÁÛ¥¢¥×¥ê¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÄ«¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁÛ¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊËâºÀÅÍ¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤«¤é¡Ø¾¡¤Ã¤¿¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¡Ù»î¹ç¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÉé¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆ®Áè¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÉðÂº¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥±¥¬¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤â¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥ª¥Ê¡¦¤Ú¥¿¥¹(28)¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Î¡Ö´üÂÔ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤òÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼º¤¦¤³¤È¡£°ì²ó¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤é°úÂà¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥ì¥ª¥ÊÁª¼ê¤ËÉé¤±¤¿¤é¼¡¤Ï¤Ê¤¤¡£
²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÄº¾å·èÀï¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Æá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê(22)¤Î¡ØRIZIN¡Ù¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦ºÇ¶¯¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤º¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å·¿´Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤òÀ¤´Ö¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£µÇ¯´Ö¡¢¡ØÅ·¿´¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡Ù¡ØÉðÂº¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ¶¯¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸½Ìò¤Ï¼¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
£³·î28Æü¡¢ÉðÂº¤ÏÅ·¿´¤¬´ÑÀï¤¹¤ëÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ÖËÍ¤ò½ü¤±¤Ð60Ô¤ÇºÇ¶¯¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ú¥¿¥¹¤òKO¡£À¤´Ö¤¬Ë¾¤àÄº¾å·èÀï¤ò¤½¤Î·ý¤Ç°ú¤´ó¤»¤¿¡£¡Ö¿·À¸K-1¡×´úÍÈ¤²¤«¤é£·Ç¯¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Ä¤¤¤Ë½¸ÂçÀ®¤Ø¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡Ø¿É¤«¤Ã¤¿¡Ù¡½¡½¤³¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤ÏÉü³è¤·¤¿¡ØK-1¡Ù¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤Ë¼«Ê¬¤ÇÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÌ¾¤Î¡ØK-1¡ÙÁª¼ê¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ØÃæ³Ø»þÂå¤Ë10¸Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¤«¤Ê¤êÀ¹¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤éÃ¡¤«¤ì¤ë¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Îý½¬ÎÌ¤ÏµÕ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ó¤ÎÍ¶¤¤¤òÁ´ÉôÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ò¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³ÊÆ®²È°Ê³°¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Äº¾å·èÀï¤ÎÁê¼ê¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÅ·¿´¤Ï¡¢ÉðÂº¤ò¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖËÍ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¿¥¤¥×¡£ËÍ¤ÏÈïÃÆ¤»¤º¼«Ê¬¤Î¹¶·â¤À¤±¤òÅö¤Æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤âÅ·¿´Áª¼ê¤âÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò²¿¿Í¤âÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·¡¢ÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¡ØÀ¤³¦ºÇ¶¯¡Ù¤ò·è¤á¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·¿´Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉðÂº¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉðÂº¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤À¤í¤¦¤ÈÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡ÖÂ¿¾¯ÈïÃÆ¤·¤Æ¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹¤Î¤¬ËÍ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ö¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ì¥ª¥ÊÁª¼ê¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Çº¸¥Õ¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ëµ÷Î¥¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÏ(¤Ä¤«)¤ß¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²û(¤Õ¤È¤³¤í)¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢º¸¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇÈïÃÆ¤·¤Æ¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¤¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í°ã¤¦¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤¤¡£¤¢¤Î¥¹¥ê¥ë¤ÏÂ¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»î¹çÃæ¤ËËÍ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Äº¾å·èÀï¤Ç¤âÉðÂº¤Ï¡É¾Ð´é¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2020Ç¯4·î30Æü¹æ¤è¤ê