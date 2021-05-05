ìÔÂô¡Ö¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¡×É÷Ì£¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤¬ÏÃÂê¡ª À®¾ëÀÐ°æ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
À®¾ëÀÐ°æ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª ¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º ¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹À®¾ëÀÐ°æ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º ¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡È¹õ¤¤¥À¥¤¥ä¡É¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë¥È¥ê¥å¥Õ¤Ï¡¢¥»¥¤¥è¥¦¥·¥ç¥¦¥í²Ê¤Î¤¤Î¤³¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹âµéÎÁÍý¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¹âµé¿©ºà¤Ç¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¡¦¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ËÊÂ¤Ó¡¢À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹áÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º ¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÊ¸»ú¤¬¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¡¼¥º¤¬À½Â¤¤·¡¢À®¾ëÀÐ°æ¤¬Ä¾Í¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥Ð¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î7¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ö¥ë¥¸¥å ¥¢¥ë ¥¢¥é¥Ö¡×¤äÀ¤³¦°ì¹â¤¤¥Ó¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥å¡¦¥«¥ê¥Õ¥¡¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¶¯¤¤ÅÔ»Ô¡£¥È¥ê¥å¥Õ¤È¤¤¤¦¹âµé¿©ºà¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ç¼ÆÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥È¥ê¥å¥Õ¤¬¹á¤ëìÔÂô¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹
ÂÞ¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬É¡¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ì¤Ð¥È¥ê¥å¥Õ¤ÎÍÅ±ð¤ÊÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¸å¤ò°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢°ìËç¤Þ¤¿°ìËç¤È¼ê¤¬¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢§Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤Ç¿©´¶¤â¡ý
¥Ý¥Æ¥È¤Ï¤¤â¤Á¸ü¤á¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä»º¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±öµ¤¤¬¤ä¤ä¶¯¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ï2020Ç¯8·î¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢2021Ç¯4·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë31ËüÂÞ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¿©¤Ù¤ì¤Ð¤½¤Î¿Íµ¤¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¡Ö¥¥Ì¥¢¡×¥Á¥Ã¥×¥¹¤â¿Íµ¤¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥Ì¥¢¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ì¥¢¤È¤Ï¡¢ÆîÊÆ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Ç°é¤Ä¥Ò¥æ²Ê¤Î»¨¹ò¡£¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¥Ì¥¢¤ò»È¤Ã¤¿¥¥Ì¥¢¥Á¥Ã¥×¥¹¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¡õ¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥½¥ë¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥µ¥ë¥µ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¢§¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤¤3¼ï3ÍÍ¤ÎÌ£¤ï¤¤
·Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇÈ¤òÂÇ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Í³Ñ·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈùÌ¯¤Ë¿§Ì£¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¡õ¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÇ»¸ü¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥½¥ë¥È¡×¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê±öÌ£¤Ç¡¢¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ëÌ£¡£¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥µ¥ë¥µ¡×¤Ï¡¢´Å¤ß¤È¿É¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2020Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¾å°Ì¤ËÆþ¤ëÇä¤ê¾å¤²¤È¤Î¤³¤È¡£À®¾ëÀÐ°æ¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼Û©¤¯¡¢¡ÖÆ°¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤À¤½¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤º£¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é±ó¤¤³¤³°¤Ø»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò)