±Ñ¸ìÎÏ¤Èº¹ÊÌ¤Î´Ø·¸¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ç¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¡×¤ò°é¤Æ¤ëÆüËÜ¿Í½Ú¶µ¼ø¤Î¼Â´¶
ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¾¾ÅÄÊ¸¤µ¤ó¡ÊÁ°ÎóÃæ±û¡Ë
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¡¾¾ÅÄÊ¸¤µ¤ó¤Î¡Ö»ä¤Î³¤³°¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×
2007Ç¯¤Î½©³Ø´ü¤«¤é¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³Ø¡ÊASU¡Ë¤ÈÆ±Âç³Ø±¡¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì±ÑÊ¸³Ø²Ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢ESL¡Ê±Ñ¸ì¤¬ÂèÆó¸À¸ì¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°÷¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¹ÖµÁ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¾¾ÅÄÊ¸¡¡MatsudaAya
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç½¤»Î¡¢Çî»Î²ÝÄø¤ò½ª¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼Âç³Ø¤Ç¶µ°÷ºÎÍÑ¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³Ø±Ñ¸ì±ÑÊ¸³Ø²Ê¤ÎÉû³Ø²ÊÄ¹¤Ç½Ú¶µ¼ø¡£ÆüËÜ¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÀ¸¤Î¼õ¹ÖÌÜÅª¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸·×¤ò¤¿¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¡¢±Ñ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¡¢¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¼ø¶È¤Ç±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½Ìò¤Î¶µ»Õ¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸ì³ØÎÏ¤äÃÎ¼±¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë³¤³°¤«¤éÎ±³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤â¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤òÂèÆó¸À¸ì¤È¤·¤Æ³Ø¤ó¤À»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ô¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£ÅÔ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÅÔ»Ô·÷¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³Ø¤È¤½¤Î¶µ¿¦°÷¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¤³Ø±àÅÔ»Ô¡£ASU¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â³×¿·Åª¤ÊÂç³Ø¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÅÏÊÆ¤Ï1988Ç¯¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Î¹â¹»¤ËÃ±ÆÈ¤Ç1Ç¯´Ö¡¢¸ò´¹Î±³Ø¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤â³Ø¹»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë1Ç¯¤¬²á¤®¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÂÚºß¤ò1Ç¯±äÄ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤êÂ´¶È¡£Æ±½£Æâ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢³ØÆâ¤Î»öÌ³¤òÊä½õ¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ESLÃ´Åö¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¸½¿¦¤Ë½¢¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¤ËÊÔÆþ¤·¡¢Â´¶È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤â¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊÙ¶¯¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ºÆ¤ÓÅÏÊÆ¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê½£¤ÎÂç³Ø¤Ç½¤»Î¤ÈÇî»Î²ÝÄø¤ò½ª¤¨¡¢Âç³Ø¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ASU¤Ï¶µ°÷¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤ëÊÆ¹ñÆâÆó¤ÄÌÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤¹¡£½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ¼ø¾º¿Ê¿³ºº¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢5·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1·î¤«¤é³Ø²ÊÄ¹¤ò»Ù¤¨¤ë2¿Í¤ÎÉû³Ø²ÊÄ¹¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì´ÉÍý¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢Ä´À°¶ÈÌ³¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¡¢º£³Ø´ü¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´ðËÜ¡¢³Æ³Ø´ü2¹ÖµÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Ï1¹ÖµÁ30¡Á40¿Í¤¯¤é¤¤¡¢Âç³Ø±¡¤À¤È5¡Á25¿ÍÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¡¢¶µ¤¨»Ò¤ÈµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¾¾ÅÄÊ¸¤µ¤ó
ºòÇ¯3·î°Ê¹ß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£Zoom¤ò»È¤Ã¤¿¹ÖµÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë´é½Ð¤·¶¯Í×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¡£¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤³ØÀ¸¤â¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ÖµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬¿´ÇÛ¤ÇÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Âð¤«¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯11·î¤Ë´¶À÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿²¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤âÓÌ³Ð¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎÎÀ¤Ë½»¤à³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï´¶À÷ÂÐºö¤ÎºÙ¤«¤¤¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂÐÌÌ¤Ç¹ÖµÁ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶µ¼¼¤ËÍè¤ë³ØÀ¸¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î³ØÀ¸¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹ñºÝ³Ø²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡Ê±¦¡Ë¤é¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¾¾ÅÄÊ¸¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë
ASU¤Î¶µ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¼ç´Ñ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°À¯¸¢»þÂå¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ê´¶¤¸¤¬³ØÆâ¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤¬º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Çò¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÕÃÏ°¤Êº¹ÊÌÅªÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ¤¨»Ò¤Ë¡ØÂçÅýÎÎ¤¬¥á¥¥·¥³¿Í¤ÏÈÈºá¼Ô¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³¿Í¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ²¿¤¬°¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ASU¤Ç¤Ï¡¢¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¼ï¤Ê¤É¤Îº¹ÊÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤¤¤ë±Ñ¸ì±ÑÊ¸³Ø²Ê¤Ï¡¢¸À¸ì¤Ë´ð¤Å¤¯º¹ÊÌ¤ò°·¤¦¤³¤È¤ò°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¿Í¤À¤«¤é¸ÛÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ìÇ½ÎÏ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸ÛÍÑ¤·¤Ê¤¤ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¸À¸ì¤¬¿Í¼ï¤äÀº¹ÊÌ¤Î±£¤ì¤ß¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ
¼«Âð¤Î¤¢¤ëÊÆ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÌó2»þ´Ö¤Î±¿Å¾¤ÇÃå¤¯¥»¥É¥Ê¤ÎÂç¼«Á³¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËË¬¤ì¤ëÌþ¤ä¤·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦
¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÂç³Ø¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ó¥Ô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼«Âð¤«¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯ÊðÀ©¤Ê¤Î¤Ç¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÇµëÍ¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ®²Ì¤µ¤¨½Ð¤»¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ»ÄÌ¤¬¤¤¯¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤È»Å»ö¤¬º®ºß¤¹¤ëËèÆü¤Ç¡¢´°Á´¤Ê¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¹ÖµÁ¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¸¦µæ³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡¢Ëè½µ¤¢¤ë¤¤¤Ï³Ö½µ¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤Ç¤«¤±¤Þ¤¹¡£Áö¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï»Å»ö¤òËº¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¼Ö¤Ç2»þ´Ö¤Îµ÷Î¥¤Ë¡¢ÀÖ¤¤´ä¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤ÇÍÌ¾¤Ê¥»¥É¥Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç10¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Áö¤ë¤³¤È¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¥»¥É¥Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢10¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿
Î¾¿Æ¤¬½»¤àÅìµþ¤Ë¤ÏËèÇ¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Çµ¢¤ì¤º¡¢º£Ç¯¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë´°Á´¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼¤â¤º¤Ã¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¼«¿È¤¬ÆüËÜ¤ÇºÇ¸å¤Ë½»¤ó¤À¤Î¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë°¤¯¤Ê¤¤´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âASU¤Ç¶µ°÷¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¦»³ËÜÂçÊå¡Ë