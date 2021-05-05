¡¡Ç­¤Ï¡Ö±ÕÂÎ¡×¤ÈÈæÓÈ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¹â¤¤½ÀÆðÀ­¤ò¸Ø¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿²Êý¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤ë2É¤¤ÎÇ­¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ­¤Î´Ö¤Ë´é¤ò¶´¤ó¤Ç¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÊÖ¿®Íó¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿²Êý¡ª¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿²µ»¡©¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢2Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û

¡¡ÃçÎÉ¤¯Íí¤Þ¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤ëÇ­¤Ï¡¢É¡¤¬¹õ¤¤´Å¤¨¤óË·¤Î¡Ö¥¢¥ë¥«¤¯¤ó¡×¤È¡¢É¡¤¬Çò¤¤¿©¤¤¤·¤óË·¤Î¡Ö¥«¥ë¥È¤¯¤ó¡×¡£¥·¥ã¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£2É¤¤Ï2020Ç¯11·î¤Ë²­Æì¸©¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿ÊÝ¸îÇ­¤Ç¤¹¡£

¡¡¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥«¤¯¤ó¤Ï¥«¥ë¥È¤¯¤ó¤ÎÎ¾¸å¤íÂ­¤Î´Ö¤Ë´é¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¥«¥ë¥È¤¯¤ó¤Ï¥¢¥ë¥«¤¯¤ó¤Î¸å¤íÂ­¤È¿¬Èø¤Ë´é¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Ç­¤ÏËÜÇ½¤È¤·¤Æ¤»¤Þ¤¤¤È¤³¤í¤ä²¿¤«¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à½¬À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¡Ö¤Í¤³Æé¡×¤ä¡Ö¤«¤´Ç­¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤»¤Þ¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç»ô¤¤¼ç¤ÎÂ­¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿Êª¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤Ë°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤«¡£¥¢¥ë¥«¤¯¤ó¤È¥«¥ë¥È¤¯¤ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ë¤Î¤Ï2É¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

¡¡2É¤¤Î²¿¤È¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¿²´é¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥×¥í¥ì¥¹µ»¤Î¤è¤¦¤Ç¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2É¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½Ï¿ç¡×¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£

¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢2É¤¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç°ì½ï¤Ë´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍí¤Þ¤Ã¤¿ÂÎÀª¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹¥¢¥ë¥«¤¯¤ó¤È¥«¥ë¥È¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇ­¤È²ø½Ã¡£»þ¡¹¤ß¤«¤ó¡£¡×¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãµ­»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
Ç­¤È²ø½Ã¡£»þ¡¹¤ß¤«¤ó¡£¡Ê¥¢¥ë¥«¡ß¥«¥ë¥È¡Ë¤µ¤ó¡Ê@0000orangeeee¡Ë

¡ã»²¹Í¡ä
Ç­¤È²ø½Ã¡£»þ¡¹¤ß¤«¤ó¡£

¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡Ë