ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、L版の写真をまとめて収納することができる、ディズニーデザイン「400枚収納アルバム」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「400枚収納アルバム」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney / Pixar

価格:3,890円(税込)

収納可能サイズ:8.9×12.7cm(L判サイズ)以内

本体サイズ:約28×23.5×5(厚さ)cm

主材:【表紙】綿、【芯材】MDF繊維板、【リフィル】ポリプロピレン

収納枚数:400枚

収納方式:ポケット式

付属品:インデックスシール・2枚

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

400枚のL版の写真をすっきりと収納できるシンプルで上品なアルバム。

布地張りの表紙にキャラクターの刺繍が入ったオシャレなデザインになっています。

また、インデックスシールや、背表紙にはネームプレート付きで使い勝手も抜群!

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」と「エイリアン」の3種類がラインナップします。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのアルバム。

清潔感のあるアイボリー地に、「ミッキーマウス」の刺繍が映えます☆

© Disney

そして、「ミッキーマウス」の横顔に、ロゴ、ハンドやパンツなどのアイコンモチーフも刺繍で表現されています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのアルバム。

あたたかみのあるナチュラルなカラーが素敵!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに、背伸びをしてりんごをとる「くまのプーさん」や、ハチやハニーポットなどの刺繍も可愛いアクセントになっています。

エイリアン

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「エイリアン」デザインのアルバム。

トレードマークの3つ目が愛らしく、ビビッドな色使いもポイント☆

© Disney / Pixar

「エイリアン」のまわりには、ピクサーボール(ルクソーボール)や雲の刺繍もオン。

それから、ブルーの糸で施された“Oooooh!!!”のロゴもインパクト抜群です◎

台紙は、写真がはっきりと見やすいように黒で統一しています。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney / Pixar

そのほか、写真整理にうれしいカラフルなインデックスシールや、

どのような写真が収納されているか、すぐに確認できるネームプレートが背表紙に付いています。

オシャレなうえに、使いやすいこだわりがたっぷり!

L版の写真をまとめて収納することができる、ディズニーデザイン「400枚収納アルバム」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーとプーさんとエイリアンの刺繍入り!ベルメゾン ディズニー「400枚収納アルバム」 appeared first on Dtimes.