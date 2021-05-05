½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇº¤à¡¡¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡Ê33¡Ë¤È¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê37¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡Ö¥Ø¥¤¡ª¥â¥ó¥¸¥å¡ª¡ÁÌÂ¤¨¤ë¤ï¤¿¤·¤Ë¶µÍÜ¤ò¡Á¡×¡Ê¸å8¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ©Áü¡È¥â¥ó¥¸¥å¤µ¤Þ¡É¡ÊSHELLY¡Ë¤ÈÆæ¤Î½»¿¦¡¦¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¡Ê42¡Ë¤¬¤¤¤ë»³»û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿ÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µÍÜ¤ò¼ø¤±¡¢Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾¾±¢»û¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÎÉð´ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¡¢¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¡¢¤³¤ì¤À¤±·ÝÇ½³¦¤ò2Ç¯À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤â¡ÖÂ¾¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¡¢¾¾±¢»û¤Ï¡Öº£¸å¿·¤·¤¤Éð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢½©»³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç2Ç¯¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¥â¥ó¥¸¥å¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤Î¶µÍÜ¡×¤ò¼ø¤±¤¿¡£ÂçºäÅß¤Î¿Ø¤Ø¸þ¤«¤¦²È¹¯¤¬¿·¤·¤¤Éð´ï¤È¤·¤Æ¡Ö¶ä¡×¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î»ëÅÀ¤Ë¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡ËÆ±¤¸ÃË¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¾¾±¢»û¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤ªÇº¤ßÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³ÑÅÙ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Þ¤À³§¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢²È¹¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¶ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶ä¤¬¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇº¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï¡Ö1²ó¡¢½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÇã¤¤Êª¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Î¤È¤³¤í¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ê¼¡¤Ë»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò½Ð¤ë»þ¡¢³Ê¹¥¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥â¥ó¥¸¥å¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£»£¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£½©»³¤â¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¶ä¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£