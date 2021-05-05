ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¿´¤¬³«¤¯¡ª¡ÚÁð¿©·ÏÃË»Ò¡Û¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯4Áª
¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤¬Áð¿©·ÏÃË»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷»Ò¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼«Ê¬¤«¤é¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤Ç¤¤ëÀÑ¶ËÅª¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áð¿©·ÏÃË»Ò¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£µÞ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°
µÞ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Áð¿©·ÏÃË»Ò¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÈ¿±þ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Î¥¤¥ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì®¤¢¤ê¤Î²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà¤«¤é¹ðÇò¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¢£¼ê»æ¤ò½ñ¤¯
Áð¿©·ÏÃË»Ò¤Ë¤Ï¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤¹¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¼ê»æ¤Ï¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÆÉ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ËÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¤ä¤ÎÈà¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤òË«¤á¤ëÆâÍÆ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤·¤á¤Ê¼«Ê¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Áð¿©·ÏÃË»Ò¤Ï´ò¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÊª»ö¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ï¤¤ì¤¤¤ÊÊ¸»ú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë
ÀÑ¶ËÅª¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£²ñÏÃÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Áð¿©·ÏÃË»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½÷À¤«¤é¤Î¹¥°Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤¯¤é¤¤¤ÇOK¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¤¤ËÂµ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê²ñÏÃÃæ¤ËÏÓ¤ò·Ú¤¯¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë
¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ç¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤Ð¤«¤êÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤¬¡¢ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤«¤é¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áð¿©·ÏÃË»Ò¤ÎÈà¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ì®¤¢¤ê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ä¤³²á¤®¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤½¤ê¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¤ä¤ÎÈà¤¬Îä¤ä¤«¤µ¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦
½÷¤Î»Ò¤¬¤Ç¤¤ëÀÑ¶ËÅª¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢µÞ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¦¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¦ÉÑ繫¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡¢¤Î4¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áð¿©·ÏÃË»Ò¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÎø¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤«¤éÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÁð¿©·ÏÃË»Ò¤Ï´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë