¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢±¦Éª¤Ë»àµå¼õ¤±Àä¶«¤âÆóÅð¡¢»°Åð¤Ç½é¤Î¥Þ¥ë¥ÁÅðÎÝ¡¡¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î6ÅðÎÝ
4Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ëº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ
¢£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º ¡¼ ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦Éª¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆóÅð¡¢»°Åð¤ËÀ®¸ù¤·º£µ¨6¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1»î¹ç2ÅðÎÝ¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.32¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆâ³ÑÄ¾µå¤¬¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿±¦Éª¤ËÄ¾·â¤·Àä¶«¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢µå¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥È¥é¥¦¥È¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤ËÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡¢¤µ¤é¤Ë2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç»°Åð¤â·è¤áº£µ¨6¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Î1»î¹ç2ÅðÎÝ¤Ï¼«¿È½é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÅðÎÝ¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÆóÅð¤ËÀ®¸ù¤·¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î4ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é°ì¥´¥í¤òÊü¤ÁÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.271¡¢8ËÜÎÝÂÇ20ÂÇÅÀ4ÅðÎÝ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.29¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë