Æ²ËÜ¹ä¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Ì¡Ö£¶·îÂà½ê¡× ¸÷°ì¤Ï£¶Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥Ä¥¢¡¼
¡Ö£Ë£é£î£Ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó¡×Æ²ËÜ¹ä¡Ê£´£²¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êà£¶·îÂà½êÀâá¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î·öÁû¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¡¢¹ä¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë£´·î£±£°Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¡£½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ïà¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»ÄÎ±Àë¸Àá¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ä¤Ï½éÅê¹Æ¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¿È¤Î´é¼Ì¿¿¤À¤±¤òÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¡£¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¤Þ¤æÌÓ¤òÂÀ¤¯ÉÁ¤Â¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î£³ÇÜ°Ê¾å¤¢¤ë¡¢Î©ÇÉ¤Ê¶ËÂÀ¤Þ¤æÌÓ¤Ë°é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï£µ£°Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£ÁêÊý¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬£¶·î£²Æü¤Ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ð£Ì£Á£Ù£Æ£Õ£Ì¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡££¶·î£²£°Æü¤«¤é¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤â¤È¤â¤Ë¼Â¤Ë£¶Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¸÷°ì¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆü¼è¤ê¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹ä¤Ë£¶·îÂà½êÀâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢¸÷°ì¤Ï¥½¥í³èÆ°¡Ä¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖºòÇ¯¤«¤é¹ä¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¥ó¥¤Î²ò»¶¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ä¤ÎÂà½ê¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£Ø¥Ç¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¤«·îÍ¾¤ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£