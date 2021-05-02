¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡¡ÉÚ±Ê°¦¡¢ºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤ÎÉÚ±Ê°¦¤¬1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºî¶ÈÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÂ¤¬¤Ê¤¬¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡¡ÉÚ±Ê°¦¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Îºî¶ÈÃå»Ñ
¡¡ËÜÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿5·î2Æü18»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÉÚ±Ê¤Ï¡¢¡ÖBefore After¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¶¦¤Ë¡¢2Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡
¡¡1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾åÃå¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÎÆ¹ÉÕÄ¹·¤¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÉÚ±Ê¤¬¡¢¹ø¤ËÎ¾¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºî¶ÈÃå¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤Êâ¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤¦¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿Ãå¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¤¬¤Ê¤¬¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ¤ÎÄ¹¤µÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖÉÚ±Ê°¦¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ai¡²tominaga¡²official¡Ë