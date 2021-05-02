À¶¸¶ÏÂÇî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡7¿Í¤â¤¤¤ëÄÌ»»2000ËÜ°ÂÂÇ¤Î¡ÈÌµ´§¤ÎÄë²¦¡É¤¿¤Á
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÎÏ¤òÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò1¤Ä¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÅê¼ê¤Ë¤â¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤¬¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºåµÞ°ì¶Ú¤Ë867»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÎòÂå9°Ì¤È¤Ê¤ë254¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°úÂà¸å¤Ï´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿³áËÜÎ´É×¤ÏÄÌ»»200¾¡°Ê¾å¤Î24Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ£°ì¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤ò1956¡¢57Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þÏ¢ÌÁÉ½¾´¤Ê¤·¡Ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢³áËÜ¤Ï200¾¡°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï254¾¡255ÇÔ¤ÈÍ£°ì¤ÎÉé¤±±Û¤·Åê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö24ºÐ10¥«·î¡×¤ÇÃ£À®
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÂÇ¼Ô¤Ë¤³¤½¡¢¤½¤Î¾Î¹æ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤ËºÇ¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬À¶¸¶ÏÂÇî¡ÊÀ¾Éð¡Áµð¿Í¡Á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤À¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï¡¢PL³Ø±à¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¡¢¹Ã»Ò±àÄÌ»»ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿13ËÜ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æ¡¢86Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£¤¤¤¤Ê¤ê1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂÇÎ¨.304¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤Î¹âÂ´¿·¿ÍµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ20ËÜ¡¢¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ12ËÜ¡¢13Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïMVP7²ó¤Ê¤É¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ä¡¢ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ100¹æ¡¦150¹æ¡¦200¹æ¤ÎºÇÇ¯¾¯Ã£À®µÏ¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢23Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÇÄÌ»»2122°ÂÂÇ¡¢525ËÜÎÝÂÇ¡¢1530ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¸¶¤¬µå»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤òµó¤²¤¿À¶¸¶¤¬ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ê2²ó¡¦90Ç¯¡¢92Ç¯¡Ë¡¢ºÇÂ¿¾¡ÍøÂÇÅÀ¡Ê88Ç¯¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡Ê3²ó¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê5²ó¡Ë¤Ï³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦ËÜÎÝÂÇ²¦¡¦ÂÇÅÀ²¦¤ÎÂÇ·â3ÉôÌç¤Ï²¿1¤Ä³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸µÍè¡¢À¶¸¶¤Ï¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÂÇÎ¨3³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î86Ç¯¤È90Ç¯¤Î2²ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÏË¾¤à¤Ù¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Ï¤É¤Á¤é¤âÀË¤·¤¤Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢À¾ÉðºßÀÒ¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿96Ç¯¤ÏÁ°Ç¯¤ËÉé¤Ã¤¿±¦¸ªÃ¦±±¤âÌþ¤¨¡¢88Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢À¶¸¶¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë31ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï¥Ë¡¼¥ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î32ËÜ¤Ë1ËÜº¹¤ÇÎÞ¤òÆÝ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ï92Ç¯¡¢À¾Éð»þÂå¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë96ÂÇÅÀ¡ÊÀ¸³¶ºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤Ïµð¿Í»þÂå2001Ç¯¤Î121ÂÇÅÀ¡Ë¤òµó¤²¤ë¤â¥Ö¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î97ÂÇÅÀ¤Ë¤³¤Á¤é¤â1ÅÀµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î6·î26Æü¡¢À¶¸¶¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç14¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÄÌ»»200¹æ¤Ç²¦Äç¼£¡Êµð¿Í¡Ë¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇÇ¯¾¯µÏ¿25ºÐ4¥«·î¤òÇË¤ë¡Ö24ºÐ10¥«·î¡×¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡È¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡Ä¡Ä
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀ¶¸¶°Ê³°¤Ë¤â²¿¿Í¤â¤Î¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»¤Ç2705°ÂÂÇ¤òµó¤²¤¿¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡ÊÀ¾Éð¡Á¥á¥Ã¥Ä¤Û¤«¡Ë¤¬¤½¤Î1¿Í¡£ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÆâÌî¼ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾¾°æ¤À¤¬¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê98Ç¯¡Ë¡¢ÅðÎÝ²¦3²ó¡Ê97Ç¯¡Á99Ç¯¡Ë¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ2²ó¡Ê99Ç¯¡¦02Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ï³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇ·â3ÉôÌç¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï99Ç¯¡£ÂÇÎ¨.330¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¬°¤¯¡¢°ÂÂÇ¿ô¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÂÇÎ¨.343¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÇ·â3ÉôÌç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ»»2480°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿Î©Ï²ÏÂµÁ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢ÄÌ»»2432°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀÐ°æÂöÏ¯¡Ê²£ÉÍ¡Á¹Åç¡Ë¡¢90Ç¯Âå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿ÃÓ»³Î´´²¤ÈµÜËÜ¿µÌé¡¢¡È¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Á°ÅÄÃÒÆÁ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎÌ¾¤â¤¢¤¬¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÌÌ¡¹¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»þÂå¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦1¿Í¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£60Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±ÂçÍÎ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÃ´¤Ã¤¿¾¾¸¶À¿¤À¡£
¡¡¾¾¸¶¤Ï62Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÈÓÇ½¹â¤«¤éÊá¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÎÝ¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢66Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÃ£¤·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ë»°ÎÝ¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£69Ç¯¤Ë¤Ï³«Ëë¤«¤é4ÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤ÆËüÇ¯B¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£ÈÕÇ¯¤Î81Ç¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£¤³¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¥¿¥³Â¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Êáµå
¡¡¸½Ìò20Ç¯¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÄÌ»»2095°ÂÂÇ¡¢331ËÜÎÝÂÇ¡¢1180ÂÇÅÀ¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊµÏ¿¤À¡£70Ç¯¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³¤Ç20ËÜ°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢78Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.329¡¢77Ç¯¤Ë¤Ï110ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¾¾¸¶¤Î¼éÈ÷¤ÏÁ÷µå¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡¢Â¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤²¤ÆÊáµå¤¹¤ë¡È¥¿¥³Â¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢È´·²¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ê86Ç¯¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ë¤â°ìÅÙ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¾¸¶¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ïµð¿Í¤Î²¦Äç¼£¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÎÁ´À¹´ü¤È¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂÇ·â3ÉôÌç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¿¤é¤«¤Î¾Þ¤Ï³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¾¸¶¤Ï74Ç¯¤È78Ç¯¤Î2²ó¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤ÎÏ¢ÌÁÉ½¾´¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é²¿1¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾¸¶¤³¤½¡Ö¿¿¤ÎÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¶¿å°ìÍø¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤«¤º¤È¤·¡Ë
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£PR²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼çºË¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¡ØÅìËÌ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤¼V»ú²óÉü¤·¤¿¤Î¤«¡¡¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Î´ñÀ×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡ÖSOS¡ª500¿Í¤òµß¤¨¡ª¡Á3.11ÀÐ´¬»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Î5Æü´Ö¡×¡Ê»°°ì½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¼èºàÈÉÊÔ½¸
2021Ç¯5·î2Æü ·ÇºÜ