¡ÚGU¡Û¹³¶ÝËÉ½¸ú²Ì¡¢ÊÝ¼¾µ¡Ç½¤¢¤ê¡ª¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ÇÛ¹ç¡×¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ê¤é²Ä°¦¤¤¤â²÷Å¬¤â³ð¤¦¡£
GU¤Ï2021Ç¯4·î30Æü¸½ºß¡¢¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥é¥¦¥ó¥¸¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5ÅÀ¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê
GU¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥¢¥í¥¨À®Ê¬¤äÀ¸ÕªÀ®Ê¬¤Ê¤É¡¢¿¢ÊªÀ®Ê¬¤òÀ¸ÃÏ¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈÎÇä¤·¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¤òÀ¸ÃÏ¤ËÇÛ¹ç¡£¹³¶ÝËÉ½¸ú²Ì¡¢ÊÝ¼¾µ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤Î¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ñ¥¸¥ã¥Þ(È¾Âµ)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(Ä¶Âç·¿Å¹)¤Î¤ß¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¡£³«¶ß¥¿¥¤¥×¤ÎÈ¾Âµ¤ÈÄ¹¥º¥Ü¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥é¥¦¥ó¥¸¥»¥Ã¥È(È¾Âµ)+X
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢µÚ¤Ó¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(Ä¶Âç·¿Å¹)¤Ç¤Î¤ß¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢È¾Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤¬¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¥º¥Ü¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2990±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹(È¾Âµ)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(Ä¶Âç·¿Å¹)¤Î¤ß¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï2990±ß¡£
¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥»¥Ã¥È+X
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢µÚ¤Ó¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(Ä¶Âç·¿Å¹)¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡£¾å²¼¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤ä¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¡¢·×5ÅÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï3990±ß¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥é¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î3¿§Å¸³«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨ÊÝ¼¾¸ú²Ì¡¦¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½¤Ï±Êµ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃåÍÑ¤äÀöÂõ¤Ë¤è¤ê¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£