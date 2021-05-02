¤¢¤È1ÉÊ¤¬5Ê¬¤Ç´°À®¡ª¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡õ¤Á¤ç¤¤Â¤·¤Ç¤¢¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥³¥¯¤¦¤Þ¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉûºÚ
¡ÖÍ¼ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤¢¤È1ÉÊ¤Û¤·¤¤¡×¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÊØÍø¤Ê¥Þ¥è¤¢¤¨¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡¡¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¤´¤Þ¤ä¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤Ê¤ó¤«¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤°ì»®¤Ë¡£5Ê¬ÄøÅÙ¤Çºî¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ªÊÛÅö¤äÂ¨ÀÊ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤«¤Ë¤«¤Þ¤ÇºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¡£À¸¤ÎÆ¦ÉÄ¤¬¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÆ¦ÉÄ¤Î¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¥Þ¥è¤¢¤¨¡×
¢£¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥ì¥ó¥¸¤´¤Þ¥Þ¥è¤¢¤¨
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ä¾®1/4¸Ä(Ìó300g)¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸1¡¢±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/4¼å¡¢¹õ¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¾®¤µ¤á¤Î°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£ÂÑÇ®»®¤ËÈé¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó5Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢±ö¡¢¹õ¤¤¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢£±¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬167kcal¡¢±öÊ¬1.2g¡Ë
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.8ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç¤¢¤¨¤ë¤À¤±¡ª¡¡¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤¿¹õ¤¤¤ê¤´¤Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£Æ¦ÉÄ¤Î¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¥Þ¥è¤¢¤¨
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ë¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¾åÉÊ¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£Æ¦ÉÄ¤ÏÀ¸¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¢£¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¥«¥ì¡¼¥Þ¥è¤¢¤¨
¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤¿¥Þ¥è¤¢¤¨¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¹¥¤¡ª¡¡¤ì¤ó¤³¤ó¤ò¤æ¤Ç¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ç®Åò¤Ë¿Ý¤ò¾¯¡¹Æþ¤ì¤Æ¤æ¤Ç¤ë¤È¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Á¤¯¤ï¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¤ª¤«¤«¥Þ¥è
ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¤ª¤«¤«¥Þ¥è¡×¤¬É÷Ì£Ë¤«¤Ê°ìÉÊ¡£¤Á¤¯¤ï¤È¤¤å¤¦¤ê¤Ï·Á¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÀÚ¤ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ë¤é¤È¤·¤á¤¸¤Î¤ß¤½¥Þ¥è¤¢¤¨
¤Ë¤é¤È¤·¤á¤¸¤ÏÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó2Ê¬²ÃÇ®¡£¤ß¤½¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤·¤¿¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ë¤â¹ç¤¦ËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌîºÚ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¢ö
Ê¸=ã·Æ£µ×Èþ»Ò