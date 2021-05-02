¥³¥áÇÀ²È¤Ë¹¤¬¤ëÇÑ¶È´íµ¡¡ÄÁã¤´¤â¤ê¾ÃÈñ¤¬¼ûÍ×¸º¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤º
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥ì¥¿¥¹¤¬Ê¿Ç¯Èæ¤Ç30¡ó°Ê¾åÍî¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÎÌîºÚ²Á³Ê¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê20ÆüÈ¯É½¡áÇÀ¿å¾Ê¡Ö¿©ÉÊ²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¡¡Á´¹ñÊ¿¶Ñ¡×¤«¤é¡Ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¹õ»úÅ¾´¹ ÅÔ¤ËÈ¿È¯¤·Å¹¤ÏÂçÀ¹¶·
¡¡³°¿©¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤òÁã¤´¤â¤ê¾ÃÈñ¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ç¿©¤Î¥³¥á¤âÆ±ÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆÎ®ÄÌÉ¾ÏÀ²È¤Î¾ïËÜÂÙ»Ö»á¤Ï¡¢¥³¥á¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£Ç¯£±·î¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Î¾ÃÈñ¤ÏºòÂÐÈæ25¡ó¸º¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¤Ó¤ÏºòÂÐÈæ¤Ç¤ï¤º¤«£±¡óÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤Ï2021Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¹ç·×36Ëü¥È¥ó¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¡Ê¼ç¿©ÍÑÊÆ¤«¤é²Ã¹©ÍÑÅÓÊÆ¡¢»ôÎÁÍÑÅÓÊÆ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡Ë¤òÍ×ÀÁ¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Ê¿Ç¯ºî¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²Á³Ê¤ÏË½Íî¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ò°ìÀÚÀ¸»º¤·¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏÇÀ²È¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»ºÄ´À°¤ÎÊä½õ¶â¤Î³èÍÑ¤Ç¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤ò¹Ô¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÊä½õ¶â¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸»ºÄ´À°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼Â¼û¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤«¤éÏ³¤ì¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¾ïËÜ»á¡Ë
¢£¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ë¥³¥í¥Ê¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á
¡¡¼ç¿©ÊÆ¤ÎºòÇ¯¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢À¸»º¸¶²Á¤¹¤ì¤¹¤ì¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¼ûÍ×¸º¤Ë¤è¤ëÁê¾ì²¼Íî¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¼ç¿©ÊÆ¤òºî¤ë¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¡Ê£±¡Á£²¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ëÄøÅÙ¡Ë¤ÎÎ¥ÇÀ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¾ïËÜ»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄê´üÅª¤ËÄ¾¼è°ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤ÏÈæ³ÓÅª½êÆÀ¸º¤¬¾¯¤Ê¤¤°ìÊý¡¢ÇÀ¶¨½Ð²Ù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¡£¹âÎð²½¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã´¤¤¼ê¤É¤³¤í¤«ÇÑ¶È¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Î¥ÇÀ¤ÏºÏÇÝº¤Æñ¤ÊÃæ»³´ÖÃÏ°è¤«¤é¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î¤»³¤¬¹Ó¤ì¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤Ê¤É¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤ÎÈï³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö1950Ç¯Âå¤Ï£±¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯´Ö120¥¥í¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¤¹¡×¡Ê¾ïËÜ»á¡Ë¡¡¹ÔÀ¯¤äÇÀ¶¨¼çÆ³¤ÎÊÝÁ´¤âÉ¬Í×¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê°ì¿Í°ì¿Í¤Î¾ÃÈñÁý¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£