宮城で震度5強 津波の心配はなし
1日午前10時27分ごろ地震が発生した。NHKニュースが報じた。
この地震による津波の心配はないとのこと。
震源地は宮城県沖で震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.6と推定される。
各市町村の震度は以下のとおり。
▼震度5強が、宮城県石巻市、宮城県大崎市、宮城県涌谷町。
▼震度5弱が、青森県階上町、岩手県一関市、岩手県釜石市、仙台市宮城野区、仙台市泉区、宮城県気仙沼市、宮城県岩沼市、宮城県登米市、宮城県栗原市、宮城県東松島市、宮城県蔵王町、宮城県川崎町、宮城県美里町、宮城県女川町、宮城県南三陸町、福島県相馬市、福島県南相馬市、福島県国見町。
▼震度4が、青森県八戸市、青森県東北町、青森県おいらせ町、青森県五戸町、青森県南部町、岩手県盛岡市、岩手県宮古市、岩手県大船渡市、岩手県花巻市、岩手県北上市、岩手県久慈市、岩手県遠野市、岩手県陸前高田市、岩手県二戸市、岩手県八幡平市、岩手県奥州市、岩手県滝沢市、岩手県紫波町、岩手県矢巾町、岩手県金ケ崎町、岩手県平泉町、岩手県住田町、岩手県山田町、岩手県普代村、岩手県野田村、仙台市青葉区、仙台市若林区、仙台市太白区、宮城県塩釜市、宮城県白石市、宮城県名取市、宮城県角田市、宮城県多賀城市、宮城県富谷市、宮城県大河原町、宮城県村田町、宮城県柴田町、宮城県丸森町、宮城県亘理町、宮城県山元町、宮城県松島町、宮城県七ヶ浜町、宮城県利府町、宮城県大和町、宮城県大郷町、宮城県大衡村、宮城県色麻町、宮城県加美町、秋田県大仙市、山形県中山町、福島市、福島県郡山市、福島県いわき市、福島県白河市、福島県須賀川市、福島県二本松市、福島県田村市、福島県伊達市、福島県本宮市、福島県桑折町、福島県川俣町、福島県天栄村、福島県泉崎村、福島県中島村、福島県玉川村、福島県浅川町、福島県広野町、福島県楢葉町、福島県富岡町、福島県大熊町、福島県双葉町、福島県浪江町、福島県新地町、福島県飯舘村、茨城県常陸太田市、栃木県高根沢町。・宮城県で震度5強 津波の心配なし（NHKニュース）