´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò·ã¿ÉÈãÉ¾¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¸÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¡×
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÉô¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ÆÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£±£¹¡á¥Ø¥¿¥Õ¥§¡Ë¤òàÌÔ¹¶·âá¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥Ã¥È£Ö£Á£Ò¡×¤Î¤¢¤ë´ë²è¤ËÃíÌÜ¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤Ç¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤éÂàÃÄ¤·¤Æ¸½ºß¤ÏÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¤½¤³¤Ç¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇºÇ½é¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¡¢£Æ£×¥¢¥À¥Þ¡¦¥È¥é¥ª¥ì¡Ê£²£µ¡á¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢£Æ£×¥Þ¥¦¥í¡¦¥¤¥«¥ë¥Ç¥£¡Ê£²£¸¡á¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¢£Í£Æ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡Ê£²£²¡á¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¡Ë¡¢£Ç£Ë¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡Ê£²£µ¡á¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢£Ä£Æ¥¨¥¯¥È¥ë¡¦¥Ù¥¸¥§¥ê¥ó¡Ê£²£¶¡á¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æµ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ÉÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌµÂÌ¤ÊºÍÇ½¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Öµ×ÊÝ¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¸÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡Êµ×ÊÝ¤Î²ÃÆþ¤Ï¡Ë¤¿¤À¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ×ÊÝ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡Öµ×ÊÝ¤ÎºßÀÒ¤Ê¤ÉÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Çµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ç¤â¾õ¶·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÁþ¤·¤Î´¶¾ð¤«¤éà»êÊõá¤¬É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ó¤À¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£