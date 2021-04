メインの具はないのに絶品。シェフ直伝、玉ねぎとアンチョビのパスタ

おうち時間が多くなりそうなGWは、新しい料理のレパートリーを増やしてみませんか? イタリアンのシェフが、とっておきのパスタを伝授します。

〈人気シェフのうちレシピ〉

外出自粛のムードのなかで自炊をするも「手持ちのレパートリーが尽きてしまった」なんてかたも多いのでは? そんなときにぴったりのYouTubeチャンネルが「人気シェフのうちレシピ」。

人気店のシェフと食いしん坊な映像のプロたちがタッグを組んだこのチャンネルは、シェフたちがリレー形式でレシピを披露。作り方とコツを丁寧に解説してくれるので、「人気シェフの料理は気になるけど、普段は外食派だったから自炊はまるで……」とご心配のかたでも大丈夫!

チャンネルのなかから今回ご紹介するのは、イタリアンの名店「Melograno」後藤祐司シェフによる、玉ねぎとアンチョビのパスタ。材料さえ揃えれば、難しいテクニックなしにプロの味を再現できます!

本日のレシピ「玉ねぎとアンチョビのパスタ」

材料(2人分)

パスタ・・・・・・・・・・・・160g

アンチョビ・・・・・・・・・・大さじ2

玉ねぎ・・・・・・・・・・・・大1/2個(炒めたもので大さじ3)

にんにく・・・・・・・・・・・1片

唐辛子・・・・・・・・・・・・1/3本

松の実(なければアーモンドなど)

・・・・・・・・・・・・大さじ1

レーズン・・・・・・・・・・・大さじ1

パセリ・・・・・・・・・・・・適量

オリーブオイル・・・・・・・・30cc

(好みで)粉チーズ・・・・・・適量

作り方

1. 玉ねぎは薄切りにする。鍋に入れ、オリーブオイル(分量外)適宜を回しかけ、中火〜強火で炒める。しんなりしてきたら中火〜弱火にし、飴色になるまで30分ほど炒める。

2. にんにくは薄切りにする。唐辛子は粗く刻む。

3. 鍋に、1%の塩を入れた水を沸かし、パスタをゆでる。

4. フライパンににんにく、唐辛子、オリーブオイルを入れる。弱火で熱し、香りが出たら松の実、レーズンを加えて炒める。アンチョビを加えてさらに炒め、飴色玉ねぎを加える。水適宜を加えてのばし、沸騰したら火を止める。

5. ゆでたパスタを4に加えてあえる。パスタのゆで汁適宜を加え、味をととのえる。器に盛り付け、パセリをふったら完成!

玉ねぎ、アンチョビの量がたっぷりに思えますが、甘みと塩気をぶつけることで生まれるマリアージュのためには、ある程度の量が必要だそう。メインの具はなく、ソースのうまみとナッツのアクセントで食べる「プロっぽい」スパゲティ、ぜひマスターして。

後藤シェフのお店はこちら

Melograno/メログラーノ(東京・広尾)

広尾商店街にひっそりと佇むイタリアンレストラン「メログラーノ」 写真:お店から

イタリア・シチリア州の二つ星レストラン「リストランテ・ドゥオーモ」など本場での修業経験もある後藤シェフが、2015年広尾にオープンした「メログラーノ」。独自のセンスが光る料理で、ファンを集めています。 トリュフと北あかりのタルトタタン 写真:お店から

「トリュフと北あかりのタルトタタン」は、シェフ自慢のスペシャリテ。他では見たことのない素材の組み合わせの妙は、一度自身の舌で確かめに行く価値あり。 後藤祐司シェフ 写真:お店から

<店舗情報>

◆メログラーノ

住所 : 東京都渋谷区広尾5-1-30 1F

TEL : 050-5596-0911



たくさんのシェフがオリジナルメニューを披露

今回ご紹介のレシピの他にも、さまざまな人気店のシェフのレシピ動画がアップされています。ぜひご覧になってください!

おいしそうなレシピが続々登場!

これぞイタリア風TKG!超絶簡単なカルボナーラごはん。

東京・北参道のイタリアン「Convivio」の辻シェフが教えてくれるのは、イタリア風卵かけご飯。みんな大好きカルボナーラがご飯ものに変身! チーズとバターのこく、黒胡椒のアクセントがあとを引きます。

<店舗情報>

◆Convivio

住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-12 カミムラビル 1F

TEL : 050-5570-4441

受賞・選出歴 :



じゃがいもとチーズをただ焼くだけ!なのに美味しすぎる、イタリアの定番おつまみ&おやつ

東京・神谷町のイタリアンレストラン「ダ オルモ」の北村シェフのおすすめレシピ。じゃがいもとチーズをまとめてフライパンで焼くだけなのに、驚きのおいしさが生まれます。おやつにも、休日のブランチにも、ワインと合わせても。いろいろなシーンで大活躍間違いなしのレシピです。

<店舗情報>

◆ダ オルモ

住所 : 東京都港区虎ノ門5-3-9 ゼルコーバ5 1F

TEL : 03-6432-4073



