Ž¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ50¿Í¤ÏÁ´°÷ÌµµëŽ£²£ÉÍ¤ÎÊÝ¸îÇ¥«¥Õ¥§¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¹ç¸ÀÍÕ
¢£¡Ö1É¤¤¢¤¿¤ê150Ëü±ß¡×¤ÎÆñÉÂ¤ò2É¤¤¬È¯¾É
¡ÊÂè1²ó¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
´Ä¶¾Ê¤Î·×²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±âÈþÂçÅç¤Ç¤Ï¥Î¥Í¥³¤ÎÊá³Í¤¬¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Êá³Í¤«¤é1½µ´Ö¤¬¤¿¤Á¡¢°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¥Î¥Í¥³¤Ï¡Ö»¦½èÊ¬¡×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Î¥Í¥³¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ÎÉþÉôÍ³²Â¤µ¤ó¤Ï1Ç¯Á°¡¢¶ä¹Ô¤«¤é500Ëü±ß¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Ë¾ùÅÏ·¿Ç¥«¥Õ¥§¡Ö¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç42É¤¤Î¥Î¥Í¥³¤¬¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡ÊÎ¤¿Æ¡Ë¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢»¦½èÊ¬¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·±¿±Ä¤ÏÂçÊÑ¤À¡£ÉþÉô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö²¼Î¡¤Ê¤ÉÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿ôÀé±ß¡£¼£ÎÅ¤Ë°ì½µ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¶¤é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»õ¤òÈ´¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼ê½Ñ¤Ç¿ôËü¤«¤é¿ô½½Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë½Ã°å»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Î¤´¸ü°Õ¤Ç¡¢¾¯¤·°Â¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯10·î¤ËFIP¡ÊÇÅÁÀ÷ÀÊ¢Ëì±ê¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤òÇ¤¬È¯¾É¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¥«·î´Ö¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢1É¤¤¢¤¿¤ê150Ëü±ß¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤È¤«¤é¤Ç¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×
½Ã°å»Õ¤ÎóîÆ£Êþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢FIP¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÇ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¤â¤Ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÊÑ°Û¤·¡¢ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¡ÈÉÔ¼£¤ÎÉÂ¡É¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇÆ±»Î¤Î´¶À÷¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢È¯¾É¤¹¤ì¤Ð1¡Á2½µ´Ö¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤è¤½1Ç¯Á°¤Ë¿·Ìô¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤ò84Æü´ÖÅêÌô¤¹¤ì¤Ð¡¢¼£Ìþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ê¤ª¶â¤ò¡Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¡£
¡Ö¼£¤»¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÆóÂò¡£»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£FIP¤òÈ¯¾É¤·¤¿2É¤¤ò»ä¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ÇÍÂ¤«¤ê¡¢½Ã°å»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËËèÈÕÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÅêÌô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤«¤éº£Ç¯¤Î2·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£ÅêÌô»þ´Ö¤¬¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤ªÀµ·î¤â¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤È¤«¤é¤Ç¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£³«¶ÈÈñ¤È¤·¤Æ500Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë»þ¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤ª¶â¤Ï¿Í¤¬Æ¯¤±¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Ì¿¤Ï¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹â³Û¤À¡£
¢£ÉþÉô¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷¤¬Ìµµë¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¡ÖÇÆ±»Î¤¬¡È½õ¤±¹ç¤¦¡É´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
»ä¤Î¿´ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¾ùÅÏ¶â¤Ï4Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ä¸¡ºº¤Ê¤É¤Î½é´ü°åÎÅ¤Ï¡¢2Ëü5000±ß¤¢¤ì¤ÐÂ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê·ò¹¯¤ÊÇ¤Ê¤é¡¢¾ùÅÏ¶â4Ëü±ß¤«¤é¤ª¤Ä¤ê¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ò¡¢Â¾¤ÎÇ¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ë¤Þ¤ï¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£±ÂÂå¡©¡¡¤¢¤¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢±Â¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾ùÅÏ¤µ¤ì¤º¡¢Ä¹¤¯¤³¤Î¡Ø¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¡Ù¤Ë¤¤¤ëÇ¤Û¤É¡¢±Â¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤ÉÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢·î´Ö¤Î³èÆ°»Ù±ç¶â¤¬50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÂç¾æÉ×¡×
Ç¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¤¢¤ë¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ï1»þ´Ö1100±ß¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¡×¡Ê³èÆ°»Ù±ç¶â¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ý±×¤Ï·î20Ëü±ßÄøÅÙ¡£ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1É¤4Ëü±ß¤Î¡Ö¾ùÅÏ¶â¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ¡Ê²ÈÄÂ¡Ë¤¬·î20Ëü±ß¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤¿³«¶ÈÈñ500Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬·î7Ëü1000±ß¤À¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤ÐÀÖ»ú¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¤Ï¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡È¿Í·ïÈñ¥¼¥í±ß¡É¤À¤«¤é¤À¡£ÉþÉô¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷¤¬Ìµµë¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Î¥Í¥³¤ò2¥«·î¤Û¤É¼«Âð¤Ç»ô°é¤¹¤ë¡ÖÍÂ¤«¤ê¤µ¤ó¡×
³«¶È»þ¤Ë7¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï50¿Í¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÉþÉô¤µ¤ó¤âÈþÍÆ»Õ¤Î»Å»ö»þ´Ö¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤ÏÇ¤Î¾ùÅÏ¤Ê¤É½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£±âÈþÂçÅç¤Î¥Î¥Í¥³¤ò2¥«·î¤Û¤É¼«Âð¤Ç»ô°é¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÍÂ¤«¤ê¤µ¤ó¡×¤òÌ³¤á¤ë´äùõÆüÅÐÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤È2018Ç¯11·î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£ÉþÉô¤µ¤ó¤¬±âÈþÂçÅç¤Ë¤¤¤¿ÌîÎÉÇ4É¤¤Î»ô¤¤¼ç¤òSNS¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊç½¸¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1É¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÌÌÃÌ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¡¢¼ç¿Í¤ÎÉ¨¤Ë¤Û¤«¤ÎÇ¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áª¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡¢4É¤¤Þ¤È¤á¤Æ¤ï¤¬²È¤Ç°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤ÈÇò¤ÎÇ¤¿¤Á¤Ç¡È¥ª¥»¥í·»Äï¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸å¡¢¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¹¬¤»¤ÊÇ¡É¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡¢¤È¡×
¢£¡Ö¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤ëÇ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¡×
´äùõ¤µ¤ó¼«¿È¤â¸Ä¿Í¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÇ¤ÎÎ¤¿Æ¤òÃµ¤¹³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¤½¤ì¤Ç¤Ïµß¤¨¤ë¿ô¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±µß¤¨¤ëÇ¤Î¿ô¤¬Áý¤ä¤»¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤Ç¡×¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤¿¡£´äùõ¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö³°¤Ë¤¤¤Æ¿©¤Ù¤â¤Î¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤Ç¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸îÇ¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤¤¤ëÇ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¡£´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¹¬¤»¤Ç¤Ê¤¤Ç¤ò¸«¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¡¢´äùõ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬¾¯¤·½á¤à¡£
¢£¡ÖºÇ½é¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡×
´äùõ¤µ¤ó¤¬9ºÐ¤Îº¢¡¢ÅÐ¹»Ãæ¤ÎÆ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ç¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥º¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÇ¤¬3É¤¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê³Ø¹»¤Îµ¢¤ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ë
¤½¤¦»×¤¤¡¢´äùõ¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¡£¤½¤·¤Æ²¼¹»»þ¤Ë¤Þ¤¿¸ø±à¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤È¡¢Ç¤Ï3É¤¤È¤â¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ÒÇ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÑ³¤¤Ì¿¤Ê¤ó¤À¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»à³¼¤Ï²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÄí¤ËËä¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¡Ø¡Ê¼Î¤ÆÇ¤ò¡Ë¸«¤¿¤é¤¹¤°¤Ë½õ¤±¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¿Ä¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
´äùõ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÍÂ¤«¤ê¤µ¤ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÇ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¡¢µÆÃÏÎï»Ò¤µ¤ó¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ç¤ÏÇ¤ò2É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ì°Ê¾åÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿»þ¤Ë±âÈþÂçÅç¤Î¥Î¥Í¥³¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤À¤ÈÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï²ÈÄÂ¤â¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¼êÅÁ¤¤¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Ç¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï50¿Í¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤Î±¦ÏÓÅªÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥³¥Ä¥³¥Ä¤·¤¿»öÌ³ºî¶È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿ÍÆ±»Î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥·¥Õ¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Î´ë²è¤âÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ùÅÏ¤·¤¿120É¤¤ÎÇ¤ÎµÇ°Æ°²è¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£5Æü´Ö¡¢¤Û¤ÜÅ°Ìë¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÆÃÏ¤µ¤ó¼«¿È¤âÊÌ¤Î»Å»ö¤Ç¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤ëÂ¿Ë»¤Ê¿È¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÇ¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ê»î¤·»ô¤¤¡Ë´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤Ë¾ùÅÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¯¤ÈËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¤¿¤Á¤À¤«¤é¡¢À¶·é¤Ê¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤¬ËèÆü¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£Ç¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£Í½þ¤Î¡Ö»Å»ö¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
»öÌ³»Å»ö¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¡Ö¹¤¤°ÕÌ£¤ÇÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈµÆÃÏ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
ÉþÉô¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç¤Î¾ùÅÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¡¢¤ï¡¼¤Ã¤È´î¤Ö¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´°÷¤¬Ìµµë¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡£»ä¤Ïº£²ó¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÌò³ä¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¡Ö»Å»ö¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È»×¤¤¡É¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤éÇ¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë±Â¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤ò¤«¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊµÆÃÏ¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¤¤¤ë¡£Íè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ç¤Ø¤Î°¦¾ð¤À¡£
¤½¤Î°¦¾ð¤æ¤¨¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤â
¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤äÅêÌô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢1¡Á2Æü¤Ï¾ïÈ÷Ìô¤ÇÂÐ±þ¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
2¥«·î´Ö¡¢¼«Âð¤Ç¥Î¥Í¥³¤ò»ô°é¤·¤¿¡ÖÍÂ¤«¤ê¤µ¤ó¡×¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÇ¤òÅÏ¤·¤¿¸å¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¥«·î´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÇ¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢´äùõ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤ò¤³¤³¤ËÍÂ¤±¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡¢¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÂ¤«¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤³¤ó¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤¸¤ã¥À¥á¡É¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥«¥Õ¥§¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Ï°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¤³¤³¤Î¾ì½ê¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤«¡©¡¡¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë¿´¤«¤éÍ¥¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
º£¤À¤«¤é¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ÈÉþÉô¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¡£
³«¶ÈÁ°¤Ë¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ÎÈ±¤Ï¡¢°ìÇ¯¸å¤Îº£¤Ï¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÉþÉô¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ä¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¥±¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢ÉþÉô¤µ¤ó¤Ï»ä¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö±âÈþÂçÅç¤Î¥Î¥Í¥³¤òÃæ¿´¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤ËËÜÅö¤Ë¿´¤«¤éÍ¥¤·¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£»¦½èÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÂ³¤¯¡£Âè3²ó¤Ï4·î30Æü11»þ¸ø³«Í½Äê¡Ë
----------
ºû°æ ·ÃÎ¤»Ò¡Ê¤µ¤µ¤¤¡¦¤¨¤ê¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡×µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡¡Ï·¤±¤Ê¤¤ºÇ¶¯¿©¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡ØµßµÞ¼Ö¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¡¡°åÎÅÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¼¼²¹¤ò2ÅÙ¾å¤²¤ë¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï4ºÐ¤Î¤Ó¤ë¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ºû°æ ·ÃÎ¤»Ò¡Ë