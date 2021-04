【AFP=時事】新型コロナウイルスワクチンの接種を促すために行われるチャリティーコンサートの共催に、英王室を離脱したヘンリー王子(Prince Harry)と妻のメーガン妃(Meghan, Duchess of Sussex)が名を連ねることになった。主催者が27日、発表した。

「バックス・ライブ:世界が再び一つになるコンサート(Vax Live: The Concert To Reunite The World)」と銘打たれたイベントは、5月2日に米ロサンゼルスで収録され、米東部時間5月8日午後8時(日本時間同9日午前9時)に全国ネットの放送局ABC、CBSで放映され、ユーチューブ(YouTube)でも同時配信される。

歌手のジェニファー・ロペス(Jennifer Lopez)さん、J・バルビン(J Balvin)さん、ロックバンド、パール・ジャム(Pearl Jam)のエディ・ベダー(Eddie Vedder)さん、シンガーソングライターのH.E.R.さんらが出演予定で、ブラジルやコロンビア、南アフリカなど世界各国でも放映される。

ジョー・バイデン(Joe Biden)米大統領と妻のジル・バイデン(Jill Biden)氏、カマラ・ハリス(Kamala Harris)米副大統領に加え、フランスのエマニュエル・マクロン(Emmanuel Macron)大統領、カナダのジャスティン・トルドー(Justin Trudeau)首相も登場する。

聴衆には新型ウイルスと最前線で闘う医療従事者や、暮らしに必要不可欠な仕事に従事するエッセンシャルワーカーの中から、すでに2回のワクチン接種を済ませた人々を迎える。

主催の国際支援団体「グローバル・シチズン(Global Citizen)」は企業に対して「ワクチン接種のための寄付」を、先進7か国(G7)に対して「余剰ワクチンの分かち合い」を呼び掛けている。さらにモデルナ(Moderna)などの製薬会社に対し、ワクチンを利益を乗せずに提供するよう求めている。

ヘンリー王子夫妻は声明を発表し、「この1年間、私たちの世界は痛み、喪失、苦闘を共に経験した。今、私たちは共に回復し、癒やされる必要がある」と述べた。

さらに、「私たちは誰も置き去りにすることはできない。世界中の誰もが平等にワクチンを接種できるようになれば、私たち全員が恩恵を受け、より安全になる。私たちはワクチンの公平な分配を追求し、その過程で共通の人間性への信頼を回復しなければならない。これほど重要な使命はない」と続けた。

【翻訳編集】AFPBB News

