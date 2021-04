27日、Amazon Prime Video の見放題SVODサービスラインアップに、5月から追加される作品が発表され、洋画ではDCコミックスのスーパーヒーローを描く『アクアマン』、邦画では『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』『空に住む』などの独占配信が明らかになった。

2018年に公開された『アクアマン』は、海洋生物と意思を通わせる海の王・アクアマン(ジェイソン・モモア)のルーツと冒険を描いたアクション。『ワイルド・スピード SKY MISSION』『死霊館』などのジェームズ・ワン監督が初めて手掛けたヒーロー映画として、世界中で大ヒットを記録した。クリント・イーストウッド監督・主演『運び屋』も追加される。

『囚われの殺人鬼』は、スマートフォンの紛失からはじまる恐怖を描いた大ヒットサスペンスの続編。中田秀夫監督が再びメガホンを取り、主演に前作で事件を解決に導いた刑事を演じた千葉雄大を迎え、白石麻衣が新たなヒロインを務めた。青山真治監督7年ぶりの長編映画となった『空に住む』は、多部未華子演じる孤独を抱えたヒロインを中心に、未来へ歩き出す女性たちへエールを送る物語。

また、独占配信作以外にも『台風家族』『センセイ君主』、岡田准一主演の『図書館戦争』『図書館戦争 THE LAST MISSION』などを配信。またアニメーション映画では『冴えない彼女の育てかた Fine』が配信される。

5月の追加映画・ドラマ作品と配信開始日は以下の通り

洋画

5月1日(土)

『アクアマン』※独占配信

『オーシャンズ8』

『運び屋』※独占配信

5月7日(金)

Amazon Original 『J・バルヴィン〜メデジンから来た男〜』※午前9:00より独占配信

5月21日(金)

Amazon Original 『P!NK: ALL I KNOW SO FAR』※午前9:00より独占配信

邦画

5月1日(土)

『センセイ君主』

『空に住む』※独占配信

『台風家族』

『図書館戦争』

『図書館戦争 THE LAST MISSION』

5月14日(金)

『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』※独占配信

アニメ映画

5月1日(土)

『冴えない彼女の育てかた Fine』

ドラマ(海外)

5月1日(土)

「ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ」シーズン1

5月14日(金)

Amazon Original 「地下鉄道 〜自由への旅路〜」※AM9:00より独占配信

5月21日(金)

「SMASH/スマッシュ」シーズン1-2

5月28日(金)

Amazon Original 「パニック 〜秘密のゲーム〜」シーズン1※AM9:00より独占配信

ドラマ(アジア)

5月1日(土)

「彼女の私生活」

「パーフェクトカップル 〜恋は試行錯誤〜」

「霊魂修繕工」※独占配信

5月3日(月・祝)

「かくれんぼ」

5月23日(日)

「ハッシュ〜沈黙注意報〜」※独占配信

5月26日(水)

「秘密の森 〜深い闇の向こうに〜」

「マザー〜無償の愛〜」

「ライフ・オン・マーズ」

ドラマ(日本)

5月1日(土)

「図書館戦争 BOOK OF MEMORIES」

「初めて恋をした日に読む話」

「陸王」