オスカー女優のケイト・ブランシェットが、トッド・フィールド製作、監督、脚本の新作「TAR(原題)」に主演することがわかった。

あらすじなどは不明だが、第一報を報じた米Deadlineよれば、舞台はベルリンで、今年9月の撮影開始を予定しているという。配給はフォーカス・フィーチャーズが手がける。

俳優出身のフィールド監督は「イン・ザ・ベッドルーム」(01)、「リトル・チルドレン」(06)と2作品連続でアカデミー賞脚色賞にノミネートされたが、その後なかなかチャンスに恵まれず、本作は「リトル・チルドレン」以来実に15年ぶりの新作となる。その間、ダニエル・クレイグ主演で覆面作家ボストン・テランの「暴力の教義」を映画化する「The Creed of Violence」や、報道記者の故マイケル・ヘイスティングスさんの記事に基づいた「America's Last Prisoner of War」の映画化などの企画に携わったが、いずれも実現しなかった。

ブランシェットの今後の公開作には、ギレルモ・デル・トロ監督「Nightmare Alley(原題)」(12月3日全米公開予定)や「ピノキオ(原題)」、アダム・マッケイ監督の「Don't Look Up(原題)」などがある。現在は、イーライ・ロス監督が人気ゲームシリーズを映画化する「ボーダーランズ(原題)」の撮影中だ。