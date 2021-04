第93回アカデミー賞授賞式が26日(現地時間25日)、米ロサンゼルス・ユニオン駅の特設会場で開催された。コロナ禍において久々に対面形式で行われた授賞式とあって、大胆で華やかなドレスをまとった女優たちがその美しさで見る者を圧倒した。

プレゼンターを務めた『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤは、ヴァレンティノの目にも鮮やかなイエローのドレスで登場。コーディネートの主役はブルガリのダイヤモンドネックレスで、Harper's BAZAAR によると、ジュエリーの総額は600万ドル(約6億6,000万円・1ドル110円計算)にも上るという。

主演女優賞にノミネートされていた『ジ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(原題) / The United States vs. Billie Holiday』のアンドラ・デイは、深いスリットの入ったヴェラ・ウォンのゴールドのドレスで視線を奪った。助演女優賞にノミネートされていた『Mank/マンク』のアマンダ・セイフライドの、アルマーニ・プリヴェのチュール素材の真っ赤なドレスも評判を呼んでいる。ちなみに、ゼンデイヤとアマンダは、カメラが回っていないところではドレスと同じカラーのマスクを着用していた。

第93回アカデミー賞では『ノマドランド』が作品賞、監督賞(クロエ・ジャオ監督)、主演女優賞(フランシス・マクドーマンド)の最多3部門で受賞を果たし、助演女優賞は韓国人女優ユン・ヨジョンの手に渡った。(編集部・市川遥)