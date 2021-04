第93回アカデミー賞の授賞式が4月25日(現地時間)、米ロサンゼルスで開催され、本命視されていた「ノマドランド」が作品賞、監督賞、主演女優賞の主要3部門を制し、最多受賞で幕を閉じた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ゴールデングローブ賞をはじめとする各映画賞の授賞式がバーチャル形式に切り替わるなか、同賞は従来通りの対面形式を選択。例年はハリウッドにあるドルビー・シアターで行われてきたが、密を回避するため、ドルビーシアターに加え、ダウンタウンのユニオン駅に会場を追加する異例の授賞式となった。

この日の授賞式は、序盤に監督賞が発表されたほか、例年ならばクライマックスで発表される作品賞が主演男優賞、主演女優賞よりも先に発表されるという演出のサプライズが見られた。これは、主演男優賞にノミネートされ本命視されていた故チャドウィック・ボーズマンさんが選出されることを想定した演出かと思われたが、結果は「ファーザー」のアンソニー・ホプキンスが史上最高齢で受賞。本人は授賞式を欠席したが、「羊たちの沈黙」で受賞した第64回以来、実に29年ぶり2度目の栄冠となった。

この番狂わせ以外の波乱は見られなかった。最多3部門の「ノマドランド」以外では「ファーザー」が主演男優賞と脚色賞、「Mank マンク」が美術賞と撮影賞、「サウンド・オブ・メタル」が音響賞と編集賞、「Judas and the Black Messiah」が助演男優賞と歌曲賞、「マ・レイニーのブラックボトム」のメイクアップ&ヘアスタイリング賞と衣装デザイン賞、「ソウルフル・ワールド」が作曲賞と長編アニメーション賞に輝き、2部門で並ぶ混戦模様だった。

受賞結果は以下の通り。

作品賞:「ノマドランド」

監督賞:クロエ・ジャオ(「ノマドランド」)

主演女優賞:フランシス・マクド―マンド(「ノマドランド」)

主演男優賞:アンソニー・ホプキンス(「ファーザー」)

助演女優賞:ユン・ヨジョン(「ミナリ」)

助演男優賞:ダニエル・カルーヤ(「Judas and the Black Messiah(原題)」)

脚本賞:エメラルド・フェネル(「プロミシング・ヤング・ウーマン」)

脚色賞:クリストファー・ハンプトン、フロリアン・ゼレール(「ファーザー」)

視覚効果賞:「TENET テネット」

美術賞:ドナルド・グレアム・バート(「Mank マンク」)

撮影賞:エリック・メッサーシュミット(「Mank マンク」)

衣装デザイン賞:アン・ロス(「マ・レイニーのブラックボトム」)

長編ドキュメンタリー賞:「オクトパスの神秘 海の賢者は語る」

短編ドキュメンタリー賞:「Colette(原題)」

編集賞:ミッケル・E・G・ニルソン(「サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ」)

国際長編映画賞:「アナザーラウンド(デンマーク)」

音響賞:「サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ」

メイクアップ&ヘアスタイリング賞:「マ・レイニーのブラックボトム」

作曲賞:ジョン・バティステ、トレント・レズナー、アティカス・ロス(「ソウルフル・ワールド」)

歌曲賞:“Fight For You”(「Judas and the Black Messiah(原題)」)

長編アニメーション賞:「ソウルフル・ワールド」

短編アニメーション賞:「愛してるって言っておくね」

短編実写映画賞:「隔たる世界の2人」